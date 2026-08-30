ادعای الجزیره به نقل از مقام آمریکایی: جزیره لارک هدف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام آمریکایی به الجزیره گفت نیروهای آمریکایی امروز دو راکت‌انداز متعلق به سپاه پاسداران ایران در جزیره لارک را هدف قرار دادند.

این مقام آمریکایی مدعی شد دو راکت‌انداز ایرانی در حال آماده‌شدن برای شلیک موشک‌های حامل مین‌های دریایی به سمت تنگه هرمز بودند.

وی در ادامه ادعاهایش افزود که نیروهای آمریکایی همچنین عملیات پاک‌سازی مین‌ها از مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز را تکمیل کرده‌اند.

وی اظهار داشت: نیروهای آمریکایی منطقه را از نزدیک زیر نظر دارند و همچنان آماده‌اند برای حفاظت از جریان آزاد تجارت و کشتیرانی در تنگه هرمز اقدام کنند.