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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹

ادعای الجزیره به نقل از مقام آمریکایی: جزیره لارک هدف قرار گرفت

ادعای الجزیره به نقل از مقام آمریکایی: جزیره لارک هدف قرار گرفت

الجزیره به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد که نیروهای ارتش تروریستی این کشور، امروز جزیره لارک را هدف قرار داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام آمریکایی به الجزیره گفت نیروهای آمریکایی امروز دو راکت‌انداز متعلق به سپاه پاسداران ایران در جزیره لارک را هدف قرار دادند.

این مقام آمریکایی مدعی شد دو راکت‌انداز ایرانی در حال آماده‌شدن برای شلیک موشک‌های حامل مین‌های دریایی به سمت تنگه هرمز بودند.

وی در ادامه ادعاهایش افزود که نیروهای آمریکایی همچنین عملیات پاک‌سازی مین‌ها از مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز را تکمیل کرده‌اند.

وی اظهار داشت: نیروهای آمریکایی منطقه را از نزدیک زیر نظر دارند و همچنان آماده‌اند برای حفاظت از جریان آزاد تجارت و کشتیرانی در تنگه هرمز اقدام کنند.

کد مطلب 6932433

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    نظرات

    • IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      0 0
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      خاک پای تمامی سپاهیان و نظامی های کشور بقول امام خمینی علیه الرحمه آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکنند وحدتمان را ما باید حفظ کنیم
    • لبیک IR ۰۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      0 0
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      ضربه را محکم و با اقتدار بر پیکره امریکای تروریستی بزنید تا جونشان دربیاد مرگ بر ترامپ کثیف
    • ایرانی IR ۰۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      0 0
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      این احمقها چی فکر کرده اند هنوز ایران اسلامی رانشناخته اند باید نابود شوند تا بفهمند هرطور شده حداقل یک ناوشان را بزنید و ما و شهدا را شاد کنید جان فداییم در هر شرایط گوش بفرمان

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