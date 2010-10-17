خبرنگار مهر خبرنگار برتر محیط زیست شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در مراسمی که پیش از ظهر یکشنبه در آستانه روز ملی محیط بان و به منظور تجلیل از فعالان نمونه محیط زیست آذربایجان شرقی در کاخ استانداری ترتیب داده شده بود، خبرنگار مهر در تبریز به واسطه پوشش مناسب اخبار این حوزه طی سال گذشته خبرنگار برتر شناخته شده و مورد تجلیل قرار گرفت.

خبرنگار مهر در تبریز به عنوان تنها نماینده رسانه های ارتباط جمعی تبریز به اتفاق هفت محیط بان نمونه آذربایجان شرقی و سه فرماندار برتراین استان از سوی احمد علیرضا بیگی استاندار آذربایجان شرقی تجلیل شد.

تقدیر از خانواده شهدای عرصه محیط بانی آذربایجان شرقی و همچنین محیط بانانی که در راه صیانت از میراث طبیعی استان به شرف جانبازی نائل شده بودند،‌ از دیگر بخش های مراسم یاد شده بود.

در این مراسم همچنین سوگندنامه محیط بانی توسط یکی از نیروهای یگان حفاظت اداره کل محیط زیست آذربایجان شرقی قرائت و با ذکر صلوات مورد تائید همه حاضران قرار گرفت.

این برای دومین سال پیاپی است که خبرنگار خبرگزاری مهر در تبریز عنوان خبرنگار برتر محیط زیست آذربایجان شرقی را از آن خود می کند.