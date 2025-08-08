خبرنگاران، هم سنگران سپاه در جبهه فرهنگی و اجتماعی

سرهنگ سید علی اصغر پور بهشت در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به روز خبرنگار با گرامی داشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی، اظهار کرد: به استناد آیه شریفه «ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ»، قلم زبان گویای حقایق و خبرنگاران طلایهداران بیداری وجدانها هستند.
وی تصریح کرد: امروز در شرایطی که دشمنان با امپراطوری رسانهای خود، امید و همبستگی مردم را هدف گرفتهاند و میکوشند تا ایمان آنان را به ارزشهای انقلاب اسلامی و مقاومت سست نمایند و در این راه حضور خبرنگاران مؤمن، متعهد و انقلابی در عرصه اطلاعرسانی یک ضرورت انکارناپذیر است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه با اشاره به جنگ روایتها افزود: دشمنان با روایتسازی دروغین در پی خدشهدار کردن ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی هستند ک در این میان، نقش خبرنگاران در جبهه جهاد تبیین بیش از پیش اهمیت یافته است.
وی تاکید کرد: خبرنگاران با قلم و دوربین خود در خط مقدم این نبرد رسانهای قرار دارند و با ارائه روایت صحیح از واقعیتها، نقشههای شوم دشمنان را افشا میکنند.
سرهنگ پور بهشت خبرنگاران را پل ارتباطی میان مردم و نظام دانست و تأکید کرد: خبرنگاران باید با رصد دقیق مشکلات و مطالبات واقعی مردم و انتقال آن به مسئولان، مانع فتنهانگیزی رسانههای بیگانه شوند.
وی بیان کرد: اصحاب رسانه باید با دقت، امانتداری و پرهیز از سیاهنمایی، زمینه بصیرتافزایی، افزایش اعتماد به نفس ملی، ایمان به ارزشهای انقلاب اسلامی و امیدآفرینی در جامعه را فراهم آورند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه اضافه کرد: سپاه، رسانهها و خبرنگاران را همسنگران خود در جبهه فرهنگی و اجتماعی میداند و آمادگی کامل خود را برای تعامل، همکاری و حمایت از فعالیتهای رسانهای متعهدانه اعلام میدارد.
