مدرسه فقهي امام محمد باقر (ع ) دانش پژوه مي پذيرد

به گزارش گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، به منظور تقويت بنيه فقهي حوزههاي مقدس علميه، مدرسه فقهي امام محمد باقر (ع ) از طريق آزمون كتبي و مصاحبه علمي از بين برادران طلبهاي كه موفق به اتمام پايه ششم حوزههاي علمي شدهاند پذيرش مينمايد.
برنامههاي آموزشي اين مدرسه شامل دروس اصلي و عمومي مصوب مركز مديريت حوزه علميه قم، فلسفه فقه، فلسفه اصول، حديث ، رجال، درايه ومتن حديث، آشنايي با متون اصيل فقهي، قواعد فقه، روش تحقيق و استفاده از رايانه ميباشد.
دانشپژوهان همچنين ميتوانند از مزاياي استادان ممتاز حوزه و استادان راهنما، اعطاي گواهي پايان سطح، ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر، ارائه آموزش دروس تكميلي، سفرهاي عملي ـ تفريحي، كمك هزينه و مزاياي تحصيل در حوزه علميه قم استفاده نمايند.
شرايط پذيرش در اين مدرسه دارا بودن پرونده تحصيلي در مركز مديريت حوزه علميه قم، اتمام پايه ششم، حداقل معدل 17 در فقه و اصول و تعهد اخلاقي ميباشد.
علاقمندان ميتوانند با در دست داشتن مدارك مورد نياز تا روزپنج شنبه 16/7/83 به مدرسه فقهي امام محمد باقر (ع )مراجعه كنند. زمان آزمون ورودي اين مدرسه 17/7/83 اعلام شده است.
مدرسه فقهي امام محمد باقر (ع) اعلام كرد از بين علاقمندان دانشپژوه ميپذيرد.
به گزارش گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، به منظور تقويت بنيه فقهي حوزههاي مقدس علميه، مدرسه فقهي امام محمد باقر (ع ) از طريق آزمون كتبي و مصاحبه علمي از بين برادران طلبهاي كه موفق به اتمام پايه ششم حوزههاي علمي شدهاند پذيرش مينمايد.
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