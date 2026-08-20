به گزارش خبرنگار مهر، سیداحمد عبودتیان شامگاه پنجشنبه در قرارگاه رسانه‌ای سردار شهید نائینی در رشت با گرامیداشت یاد شهید والامقام سردار نائینی، نقش برجسته او در جنگ رمضان را میدان‌داری روایت و ایجاد جریان ارتباط مؤثر با مردم توصیف کرد و گفت: شهید نائینی توانست در سخت‌ترین شرایط، روایت قدرت ایران را در میدان شکل دهد.

وی با اشاره به اینکه شهید نائینی کار دقیق و کانونی روایت میدان را آغاز کرده بود، افزود: او خود را وقف این مأموریت کرده بود و امروز وظیفه ماست که این مسیر را احیا کرده و ادامه دهیم.

دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی کشور بعثت مردمی پس از شهادت رهبر شهید را جلوه‌ای از فضل الهی دانست و اظهار کرد: خون مطهر رهبر شهید، همانند خون ثاراللهی، مردم را به فهمی تازه رساند و این فهم، آنان را به قیام و حضور در میدان کشاند.

به گفته وی، جلوه‌های این بعثت را می‌توان در حضور شبانه مردم و ایستادگی جوانان با دست‌های خالی مشاهده کرد.

عبودتیان با تأکید بر اینکه این بعثت نباید متوقف شود، تصریح کرد: ظرفیت عظیم مردم باید در حل مسائل کشور و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی به کار گرفته شود. هنر نیروهای انقلاب این است که بتوانند این ظرفیت آماده و مهیای جانفشانی را سامان دهند و در مسیر حل مشکلات کشور به کار گیرند.

وی نقش رسانه‌ها را در این روند تعیین‌کننده دانست و گفت: میدان نباید در خود میدان محبوس شود؛خبرنگاران باید کار زینبی انجام دهند و این حماسه را به رخ دنیا بکشند. بسیاری از احرار عالم، از ادیان و مذاهب مختلف، از همین قاب‌ها و روایت‌های بدیع است که درکی تازه از عصر جدید مردم ایران پیدا می‌کنند.

دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی با تأکید بر ضرورت اقدام سازمان‌یافته و مبتکرانه در عرصه رسانه، افزود: باید تحولی در میان اصحاب رسانه شکل گیرد تا پیام بعثت مردمی به گوش جهان برسد. این مسیر تنها با هم‌جبهگی با مستضعفان و آزادگان عالم تکمیل می‌شود و خبرنگاران انقلابی، حلقه ارتباطی این حرکت هستند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه، ابراز امیدواری کرد که با تداوم این مسیر و بهره‌گیری از ظرفیت بعثت مردمی، گام‌های مؤثری در معرفی چهره واقعی ایران به جهانیان برداشته شود.