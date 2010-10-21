23 درصد از مبتلایان به سالک در فارس هستند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حمید تقی زاده ظهر چهارشنبه در همایش مقابله با بحران لیشمانیوز پوستی گفت: طی سه سال گذشته استان فارس در بحث مقابله و پیشگیری از بیماری سالک پیشرفتهای خوبی داشته تا جایی که سه سال پیش 30 درصد کل ابتلاع به سالک کشور مربوط به فارس بود که امروز شاهد کاهش این آمار هستیم.

وی ادامه داد: ابتلاع به بیماری سالک در فارس نیز حدود 40 درصد کاهش داشته چراکه سه سال پیش در 40 کانون مشخص با این بیماری مقابله می شد ولی امروز در 180 کانون این مقابله و مبارزه صورت می گیرد.

رئیس سازمان مدیریت بحران فارس افزود: یکی از دلایل کاهش آمار مربوط به بیماری سالک در فارس همکاری در میان دستگاه های مختلف بوده است که در این خصوص مجموعه مدیریت بحران شهرستانها نقش بسیاری را ایفا کرده اند چراکه به طور مثال در بحث اتلاف سگهای ولگرد اگر تمامی ارگانها همکاری نمی کردند به دلیلوجود سگها در تمامی محلات ممکن بود این بیماری مشکل ساز شود.

تقی زاده با تاکید بر اهمیت چنین همایشهایی گفت: در اینگونه جلسات باید به عملکرد گذشته، حال و آینده توجه کرد تا با استفاده از تجارب گذشته و نتیجه امروز برنامه ریزی صحیحی برای آینده داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه طی شش ماه گذشته به اندازه پنج سال در فارس زلزله آمد، تصریح کرد: استان فارس با توجه به میزان بالای زمین لرزه طی شش ماه گذشته نه تنها متحمل خسارات جانی نشده بلکه به دلیل مقاوم سازی اصولی منازل نیز به طور جدی آسیب ندیدند.

رئیس سازمان مدیریت بحران فارس افزود: در شش ماه گذشته سه زلزله بیش از پنج ریشتری و یک زلزله شش ریشتری استان را لرزانده در حالیکه کمترین خسارت را به مردم وارد کرد.