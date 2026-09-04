https://mehrnews.com/x3cYqg ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲ کد مطلب 6937432 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲ میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و هشتاد و هشتمین شب قرار عاشقی اراک- در این ویدئو میدانداری مردم دیار آفتاب را در یکصد و هشتاد و هشتمین شب قرار عاشقی ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6937432 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید فرمانده لشکر ۲۲ بیتالمقدس: انسجام ملی مردم ایران دشمن را ناکام میکند شکوه حضور مردم خمین در یکصد و هشتاد و نهمین شب بیعت با رهبر انقلاب صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه شکوری: اتحاد مقدس ملت ایران مهمترین سپر در برابر توطئههای دشمن است برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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