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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱

اقتدار و وحدت مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۸۸ رسید

اقتدار و وحدت مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۸۸ رسید

خمین- در این ویدئو اقتدار و همبستگی مردم خمین در بیعت با رهبر معظم انقلاب را در ایستگاه ۱۸۸ ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6937442

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