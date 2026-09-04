https://mehrnews.com/x3cYqt ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱ کد مطلب 6937442 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱ اقتدار و وحدت مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۸۸ رسید خمین- در این ویدئو اقتدار و همبستگی مردم خمین در بیعت با رهبر معظم انقلاب را در ایستگاه ۱۸۸ ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6937442 کپی شد مطالب مرتبط تجدید پیمان حماسی مردم مرکزی در یکصد و هشتاد و هفتمین شب وفاداری ۱۸۷ شب از مقاومت و ایستادگی و تجدید بیعت ساوجیها با رهبر انقلاب گذشت شکوه حضور مردم خمین در یکصد و هشتاد و نهمین شب بیعت با رهبر انقلاب اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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