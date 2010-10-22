به صدای افتخاری افتخار می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا افتخاری شامگاه پنج شنبه در مراسم سیزدهمین جشنواره شهید رجایی استان اصفهان افزود: استادی داشتم که همواره به من تذکر می‌داد که مقام آسمانی سکوت را حس کنم. در این ایام بسیار افسرده شدم اما خودم را نباختم.

وی خاطرنشان کرد: گذشت آن ایام و آنچه شئونات الهی بود به من رسید و قلبا از شما سپاسگزارم و تنها کار من نیز دعا به شما عزیزان است.

علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان نیز در وصف علیرضا افتخاری گفت: همه با صدای افتخاری آشنا هستیم و به آن افتخار می‌کنیم.

در این مراسم از این خواننده تجلیل و یکی از صنایع دستی اصفهان به همراه لوح تقدیری که با هنر دست و لایه چینی همراه بود به وی اهدا شد.