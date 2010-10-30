19مزرعه پرورش میگو معدوم شدند/ بیماری لکه سفید در مزارع پرورش میگو

کاظم عبدی در گفتگو با مهر با اشاره به سایت پرورش میگوی خوزستان، اظهار داشت: این سایت 239 مزرعه پرورش میگو دارد که از این تعداد، 192 مزرعه مبتلا به بیماری و 19 استخر معدوم شدند.

وی افزود: با توجه به سیاست سازمان دامپزشکی که تولید در کنار بیماری است، معدوم سازی ها تحت کنترل قرار گرفت و پرورش وصید هم در این مزارع انجام شد.

مدیرکل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماریهای آبزیان سازمان دامپزشکی ادامه داد: بیماری لکه سفید میگو امسال در خوزستان مشاهده و در برخی از شهرهای دیگر هم به صورت موردی گزارش شده است.

وی در خصوص استفاده از مواد شیمیایی در پرورش آبزیان گفت: در زمینه پرورش آبزیان داروهای کمتری در دسترس پرورش دهندگان است و به همین جهت احتمال استفاده از داروهای غیرمجاز کمتر می شود.

عبدی با اشاره به طرح ملی مبارزه با باقیمانده‌ها، تصریح کرد: این طرح در حال حاضر در ماهیان سردآبی اجرا می شود و اگر استفاده از سموم غیرمجاز در پرورش آبزیان اثبات شود، از ورود آن محصولات به بازار جلوگیری خواهد شد.

مدیرکل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماریهای آبزیان سازمان دامپزشکی افزود: پرورش دهندگان آبزیان باید استفاده از داروها را زیر نظر متخصصین دامپزشکی انجام دهند تا مشکلی در زمینه باقیمانده‌ها به‌وجود نیاید.

وی اظهار داشت: در کل در پرورش آبزیان نسبت به دامها کمتر از مواد شیمیایی استفاده می شود و این محصولات ایمن تر هستند.

عبدی درباره استفاده از کودهای شیمیایی در پرورش آبزیان اظهارداشت: استفاده از کودهای ازته و فسفره در پرورش ماهیان گرم آبی مشکلی ندارد و برای فرآوری و بارور شدن ماهی ها استفاده می شود اما نحوه آماده سازی و مراکز تهیه این کودها اهمیت دارد.

مدیرکل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماریهای آبزیان سازمان دامپزشکی تصریح کرد: طرح سیستم پایش منظم در آبزیان هم در حال اجراست و این طرح، سموم در آبزیان را کنترل می کند.