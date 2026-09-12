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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۰

روز یکشنبه صورت می گیرد؛

اعزام ۱۷ پومسه‌رو تکواندو ایران به مسابقات قهرمانی جهان

اعزام ۱۷ پومسه‌رو تکواندو ایران به مسابقات قهرمانی جهان

تیم ملی پومسه کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان در قالب تیمی با ۱۷ ملی پوش روز یکشنبه راهی محل برگزاری این مسابقات در کره جنوبی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور یک‌هزار و ۴۱۱ تکواندوکار از ۸۳ کشور، طی روزهای ۲۵ تا ۲۹ شهریورماه به میزبانی کره جنوبی و در شهر «چانچئون» برگزار خواهد شد. تیم ملی کشورمان با ۱۷ ورزشکار در این مسابقات حضور خواهد داشت.

مهدی جمالی ، یاسین زندی ، سیدمحمد حسینی ، امیرعلی علیزاده ،یاسین اسدی ، علیرضا ابراهیمی، زینب شهریاری، یسنا جلیلی، آیناز عسگری، بهداد نقی ئی ، حنانه احمدی، مهدیه عقبائی، مهسا برزگری، دینا یعقوبی، راضیه آقایی، سنا شایگان و یاسین اکبری ، ۱۷ پومسه‌روی اعزامی کشورمان به این رقابت‌ها هستند.

نیما مهربانی، مهدی صمدیان، سونا رزاقی و نسترن ملکی آدرانی نیز اعضای کادر فنی را تشکیل می‌دهند و محمدرضا طاهری‌نسب به‌عنوان سرپرست، این تیم را همراهی خواهد کرد.

شمسی علیخانی و مونس زمانی نیز دو داور بین‌المللی کشورمان هستند که در این مسابقات قضاوت خواهند کرد.

کد مطلب 6944404

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