به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور یک‌هزار و ۴۱۱ تکواندوکار از ۸۳ کشور، طی روزهای ۲۵ تا ۲۹ شهریورماه به میزبانی کره جنوبی و در شهر «چانچئون» برگزار خواهد شد. تیم ملی کشورمان با ۱۷ ورزشکار در این مسابقات حضور خواهد داشت.

مهدی جمالی ، یاسین زندی ، سیدمحمد حسینی ، امیرعلی علیزاده ،یاسین اسدی ، علیرضا ابراهیمی، زینب شهریاری، یسنا جلیلی، آیناز عسگری، بهداد نقی ئی ، حنانه احمدی، مهدیه عقبائی، مهسا برزگری، دینا یعقوبی، راضیه آقایی، سنا شایگان و یاسین اکبری ، ۱۷ پومسه‌روی اعزامی کشورمان به این رقابت‌ها هستند.



نیما مهربانی، مهدی صمدیان، سونا رزاقی و نسترن ملکی آدرانی نیز اعضای کادر فنی را تشکیل می‌دهند و محمدرضا طاهری‌نسب به‌عنوان سرپرست، این تیم را همراهی خواهد کرد.

شمسی علیخانی و مونس زمانی نیز دو داور بین‌المللی کشورمان هستند که در این مسابقات قضاوت خواهند کرد.