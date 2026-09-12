کشف بیش از ۱۰۰ لیتر شربت متادون و ۷ هزار قرص غیرمجاز در پردیس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار شهرام امیریان، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف محموله داروهای مخدر و غیرمجاز در پردیس خبر داد.
فرمانده انتظامی شرق استان تهران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با توزیعکنندگان مواد مخدر و داروهای غیرمجاز، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان پردیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق، یک مرکز توزیع داروهای مخدر را شناسایی کردند.
وی افزود: مأموران پس از اطمینان از صحت موضوع و انجام هماهنگیهای قضائی، در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه به محل مورد نظر اعزام شدند.
امیریان ادامه داد: در بازرسی از این محل، ۱۰۰ لیتر شربت متادون، ۶ هزار و ۱۰۶ عدد قرص متادون و هزار عدد قرص بیدو که به صورت غیرمجاز نگهداری و توزیع میشد، کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به دستگیری متهمان این پرونده گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
وی تصریح کرد: داروهای روانگردان سلامت جوانان و خانوادهها را نشانه گرفتهاند و پلیس با هرگونه فعالیت غیرقانونی در این زمینه بدون هیچگونه اغماضی برخورد خواهد کرد.
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