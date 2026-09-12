صنایع مازندران به ۲۵۰ میلیون لیتر سوخت جایگزین نیاز دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان علیجان نژاد شامگاه شنبه در نشست بررسی وضعیت سوخت با تأکید بر ضرورت پیشبینی نیاز انرژی واحدهای صنعتی پیش از آغاز فصل سرد، اظهار کرد: استمرار ناترازی انرژی میتواند روند تولید و اشتغال در استان را تحت تأثیر قرار دهد و به همین دلیل تصمیمگیری درباره نحوه تأمین انرژی صنایع باید پیش از رسیدن به دوره اوج مصرف انجام شود.
وی افزود: واحدهای تولیدی بهویژه مجموعههای دانشبنیان و صنایع فعال در حوزه صادرات، برای ادامه فعالیت به تأمین پایدار انرژی نیاز دارند و اعمال محدودیت گاز بدون فراهم کردن امکان استفاده از سوخت جایگزین، میتواند خسارتهای قابل توجهی به این واحدها وارد کند.
مدیرکل صمت مازندران با اشاره به برآورد نیاز صنایع استان بیان کرد: بر اساس محاسبات انجامشده، در سه ماه پایانی سال بیش از ۲۵۰ میلیون لیتر سوخت جایگزین مورد نیاز بخش صنعت خواهد بود و باید برای تأمین این میزان از هماکنون برنامهریزی شود.
وی ادامه داد: هر بار که صنایع برای دریافت سوخت جایگزین پیگیری میکنند، با مسائل و موانع جدیدی روبهرو میشوند؛ در حالی که حل مسئله انرژی صنعت نیازمند یک برنامه منسجم و مبتنی بر محاسبات دقیق است و نمیتوان محدودیت گاز را اعمال کرد و مسئولیت تأمین انرژی مورد نیاز را بر عهده واحد تولیدی گذاشت.
صنعت سهم بالایی در مصرف گاز ندارد
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به سهم بخش صنعت از مصرف گاز استان گفت: صنایع تنها حدود چهار تا پنج درصد گاز مازندران را مصرف میکنند، بنابراین در صورت ضرورت اعمال محدودیت برای این بخش، باید سازوکار تأمین انرژی جایگزین پیش از اجرای محدودیتها مشخص شده باشد.
وی همچنین انتقال مصرف صنایع از گاز به برق را راهکار سادهای برای حل ناترازی انرژی ندانست و گفت: در چنین شرایطی باید ظرفیت شبکه برق و توان نیروگاهها برای پذیرش بار جدید بررسی شود، زیرا انتقال فشار مصرف از یک حامل انرژی به حامل دیگر، بدون ایجاد ظرفیت لازم، تنها شکل ناترازی را تغییر میدهد.
ضرورت تعیین تکلیف انرژی پیش از فصل سرد
مدیرکل صمت مازندران با بیان اینکه برنامهریزی برای تأمین انرژی زمستانی باید از ماهها قبل انجام شود، افزود: از آبانماه میزان مصرف گاز در استان افزایش پیدا میکند و لازم است پیش از ورود به این دوره، میزان گاز مورد نیاز و حجم ورودی به استان بهصورت دقیق مشخص شود.
وی تصریح کرد: در صورت وجود کسری، باید ظرفیت دستگاههای مرتبط از جمله شرکت ملی نفت، شرکت گاز و سایر مجموعههای مسئول برای جبران این کمبود به کار گرفته شود تا واحدهای تولیدی در فصل سرد با شوک ناگهانی مواجه نشوند.
علیجاننژاد از پیگیری موضوع استفاده از ظرفیت واردات گاز نیز خبر داد و گفت: در این زمینه رایزنیهایی انجام شده و هماهنگیهایی با استانهای شمالی در حال انجام است.
وی در پایان تأکید کرد: مدیریت انرژی باید پیش از شکلگیری بحران صورت گیرد و چنانچه قرار است محدودیتی برای مصرف گاز صنایع اعمال شود، میزان محدودیت، زمان اجرای آن، سوخت جایگزین و شیوه تأمین آن باید از ماهها قبل مشخص باشد تا تولیدکنندگان امکان برنامهریزی برای ادامه فعالیت خود را داشته باشند.
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