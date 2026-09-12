به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی کیان مهر در سخنانی با تأکید بر ضرورت اجرای مستمر طرح‌های امنیت‌محور و مقابله با مجرمان متواری، اظهار داشت: شناسایی و دستگیری افرادی که به دلایل مختلف تحت تعقیب مراجع قضایی و انتظامی قرار دارند، از اولویت‌های مهم پلیس شهرستان خرم‌آباد است.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان طی عملیات‌های هدفمند و با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، اقدامات تخصصی و پیگیری‌های مستمر، طی ۴۸ ساعت گذشته موفق شدند ۴۲ متهم و محکوم تحت تعقیب قضایی و انتظامی را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد، تصریح کرد: متهمان پس از دستگیری و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

سرهنگ کیان مهر با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های انتظامی و امنیتی، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک و فعالیت‌های مجرمانه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.