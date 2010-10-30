اعلام شرایط صدور مجوز تاسیس مدارس غیردولتی

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در مراسم نواختن زنگ ایثار و شجاعت که روز شنبه با حضور سردار جوکار رئیس بسیج دانش‌آموزی و فرهنگیان، سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفان و سردار همدانی فرمانده سپاه تهران بزرگ در هنرستان انقلاب برگزار شد، با اعلام این خبر افزود: در ارائه مجوز تاسیس مدارس خاص و غیر دولتی محدودیت خاصی نداریم و هر شخص حقیقی و حقوقی که شرایط را داشته باشد، می‌تواند مجوز لازم را دریافت کند.

مجوز مدارس غیردولتی تا پیش از این به فرهنگیان و کارمندان وزارت آموزش و پرورش ارائه می شد.

وی با اشاره به اینکه هدف اصلی دشمن در جنگ نرم مدرسه است و بسیج به عنوان یک تفکر می‌تواند در این زمینه مبارزه کرده و روح و روان انسان‌ها در برابر توطئه دشمنان را واکسینه کند، گفت: دانش‌آموزان با داشتن روحیه بسیجی می‌توانند در مسیر درست انقلاب هدایت شوند. همچنین خانواده‌ها نیز در برابر مسائل گوناگون می‌توانند فرزندان خود را با تفکر بسیجی، بیمه کنند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه امروز 12 میلیون دانش‌آموز بسیجی و بیش از 900 هزار معلم بسیجی در کشور حضور دارند، گفت: البته همه ملت ایران بسیجی هستند که تا امروز با پیش گرفتن صبر تا پای انقلاب ایستاده‌اند.

حاجی بابایی با بیان این که امروز ملت بزرگ ایران آگاه‌تر و بصیرتر و مقاوم‌تر از گذشته در برابر دشمن ایستاده‌اند، گفت: همه ملت بزرگ ایران به این ارزش‌ها اعتقاد عمیق دارند و امروز افتخار ملت ایران در رشد و بالندگی دانش‌آموزان است.

