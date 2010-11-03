استاندار کردستان رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان شد

در این حکم آمده است: "جناب آقای علیرضا شهبازی به استناد بند هشت مصوبات یکصد وهفدهمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر و با عنایت به مراتب تهعد، داریت و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم شما را به سمت رییس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان منصوب می نمایم".

در ادامه حکم وزیر کشور خطاب به استاندار کردستان آمده است: "ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی عضو و مرتبط استانی، اجرای برنامه های همه جانبه مبارزه با مواد مخدر بر اساس نقشه جامع ابلاغی، اتخاذ تمهیدات و انجام اقدامات موثر در حوزه مقابله با عرضه، نظارت جدی بر اجرای فعالیت های پیشگیرانه به منظور جلوگیری از گسترش و توسعه آسیب های اجتماعی ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و اجرای راهکارهای درمان برای کاهش آسیب و حمایت های اجتماعی و اشتغال زایی معتادان بهبود یافته در قالب سیاست های کلی نظام و سایر برنامه های ابلاغی از سوی دبیرخانه از جمله اموری است که انتظار دارد با برنامه ریزی دقیق، کارآمد، هدفمند و مبتنی بر اصول نسبت به تحقق آن اهتمام و تلاش نمایید.

علیرضا شبهازی از 14 تیرماه سال جاری به عنوان استاندار کردستان منصوب و فعالیت خود را آغاز کرد.