به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد پناه عصر چهارشنبه در دومین کمیته مقابله با عرضه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان که با محوریت برنامهریزی برای اجرای برنامههای هفته مبارزه با مواد مخدر و بررسی راهکارهای تقویت اقدامات مقابلهای برگزار شد، با تأکید بر اجرای دقیق مصوبات و تکالیف قانونی دستگاهها اظهار کرد: ترک فعل دستگاههای اجرایی در انجام وظایف محوله بر اساس قانون به مراجع ذیصلاح اعلام خواهد شد.
محمد پناه با اشاره به ضرورت ساماندهی مراکز ماده ۱۶، گفت: شهرداریها بر اساس قانون موظف به همکاری و کمک در ساماندهی این مراکز هستند و شهرداری سنندج نیز باید اقدامات اجرایی و سازندهتری در این زمینه انجام دهد.
وی افزود: سال گذشته مقرر شد ۵۰۰ میلیون تومان به مراکز ماده ۱۶ اختصاص یابد که با وجود پیگیریهای انجام شده تنها ۲۵۰ میلیون تومان آن محقق شد و این میزان همکاری رضایتبخش نیست.
لزوم مشارکت جدی دستگاهها در راستای برگزاری برنامههای هفته مبارزه با مواد مخدر
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان همچنین بر برگزاری هرچه باشکوهتر برنامههای هفته مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد و خواستار مشارکت جدی دستگاههای اجرایی در این برنامهها شد.
محمدپناه با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه، اظهار کرد: جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست باید آموزشهای لازم را برای آشنایی کشاورزان با انواع گیاهان مخدر ارائه دهند تا از سوءاستفاده سوداگران مرگ و کشت احتمالی این گیاهان در استان جلوگیری شود.
وی همچنین خواستار افزایش هماهنگی میان دستگاههای مقابلهای و تشدید نظارت بر واحدهای صنفی بهویژه عطاریها شد و گفت: باید از هرگونه عرضه و فروش احتمالی مشتقات مخدر جلوگیری شود.
انتقاد مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان از اجرایی نشدن برخی مصوبات
در ادامه این نشست، مدیر اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان با انتقاد از اجرایی نشدن برخی مصوبات، اظهار کرد: همکاری دستگاههای مسئول در برخی حوزهها مطلوب نیست و این موضوع روند اجرای برنامههای پیشگیرانه را با مشکل مواجه کرده است.
اصلانی با اشاره به گزارشهای موجود درباره عرضه برخی مواد مخدر و داروهای غیرمجاز در تعدادی از عطاریها و دکههای تنقلاتی، افزود: همچنین مواردی از عرضه قرصهای غیرمجاز در برخی مراکز مشاهده شده که ضرورت افزایش نظارتهای میدانی و برخورد قانونی با متخلفان را بیشتر میکند.
وی بر ضرورت همکاری بیشتر دستگاههای مسئول برای اجرای برنامههای پیشگیری و مقابله با مواد مخدر تأکید کرد.
در پایان این نشست بر اجرای دقیق مصوبات، افزایش هماهنگی بین دستگاهها و برگزاری برنامههای فرهنگی، آموزشی و پیشگیرانه در هفته مبارزه با مواد مخدر تأکید شد.
نظر شما