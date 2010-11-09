42 درصد مدارس اردبیل نیازمند تخریب و بازسازی است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، ژیلا فیروزی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم معارفه مدیرکا جدید نوسازی مدارس استان اظهار داشت: این میزان 928 مدرسه در قالب سه هزار و 33 کلاس درسی را شامل می شود.

وی تعداد مدارس استان اردبیل را دو هزار و 165 مدرسه در قالب هشت هزار و 534 کلاس درسی عنوان کرد، افزود: از این تعداد تنها 610 مدرسه شامل دو هزار و 318 کلاس درسی دارای استحکام استاندارد می باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اضافه کرد: 627 مدرسه در قالب سه هزار و 193 کلاس درسی نیز که بیش از 43 درصد مدارس استان را شامل می شود، نیازمند نوسازی و مقاوم سازی است.

وی با اشاره به کاهش تعداد پروژه های تحویلی از سال 84 تاکنون ابراز داشت: در سال 84 بیش از 70 پروژه استانی، مشارکتی و مردمی تحویل آموزش و پرورش شد، این در حالی است که این تعداد در سال 85 به 46 پروژه کاهش یافته است.

فیروزی یاد آور شد: این رقم در سال 86 به ترتیب 33، در سال 87 به حدود 34 پروژه و در سال 88 به 14 پروژه ملی، استانی، مشارکتی و مردمی کاهش یافته است.

وی خواستار توجه ویژه وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی کشور به پروژه های ملی استان شد و متذکر شد: البته باید با افزایش و تخصیص کامل اعتبارات استانی، این پروژه های نیز توسعه و از روند رو به رشدی برخوردار شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بحث نوسازی و تجهیز مدارس را بحث عمرانی، فنی و حساس دانست و تصریح کرد: نوسازی و تجهیز مدارس نیازمند هماهنگی، همکاری و ارتباط نزدیک با آموزش و پرورش بوده و باید این مهم در نظر گرفته شود.

48 مدرسه تحویل آموزش و پرورش اردبیل شد

در این مراسم سرپرست سابق نوسازی مدارس استان اردبیل از تحویل 48 باب مدرسه در قالب 168 کلاس درسی به آموزش و پرورش استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

دولت لطفی ابراز داشت: در صورت تامین اعتبارات لازم 15 پروژه در قالب 84 کلاس درسی، دو باب کارگاه آموزشی، یک خوابگاه و یک سالن ورزشی نیز دهه فجر سال جاری تکمیل و آماده بهره برداری خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به جذب 85 درصدص اعتبارات ملی و استانی از سوی نوسازی مدارس استان افزود: این اداره یکی از دستگاه های اجرایی موفق در زمینه جذب اعتبارات ملی بوده، اما هم اکنون 25 میلیارد ریال مطالبات پیمانکار دارد که با مطالبات اعتباری باید پرداخت شود.

لطفی بحث تامین شناسنامه مدارس استان را از دیگر طرحهای مهم نوسازی استان برشمرد و خاطر نشان کرد: هم اکنون 98 درصد اطلاعات مدارس این استان برداشت و 58 درصد آن نیز به سیستم پورتال وارد شده است و این طرح تا یک ماه آینده به اتمام خواهد رسید.