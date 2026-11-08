به گزارش خبرنگار مهر، سید انتظام سهمگین صبح یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان که با حضور خیرین مدرسه‌ساز برگزار شد، با اشاره به محدودیت منابع و اعتبارات اظهار کرد: در شرایط موجود باید با همفکری و برنامه‌ریزی مؤثر، عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم و در این مسیر، سازمان‌های علمی و دانشگاه‌ها نیز مورد توجه قرار گیرند.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی افزود: آقای رضایی در سازمان برنامه و بودجه پیگیر موضوعات هستند و در حوزه آموزش عالی و آموزش و پرورش نیز رایزنی‌ها و قول‌هایی داده شده است. آقای دکتر رحمانی نیز در جریان این موضوعات قرار دارند و نقشی را برای کمک به استان ابلاغ کرده‌اند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تخصیص اعتبارات استانی به حوزه آموزش بیان کرد: بخشی از اعتبارات استانی در اختیار نوسازی مدارس قرار دارد و در همین چارچوب، پیش از ابلاغ تخصیص به دستگاه‌ها، دانشگاه یاسوج و آموزش و پرورش از نخستین دستگاه‌هایی بودند که بر اساس نامه‌های اجرایی، بخشی از تخصیص اعتبار را دریافت کردند تا بخشی از نیازهایشان برطرف شود.

سهمگین با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از اطلاعات دقیق در برنامه‌ریزی‌های آموزشی تصریح کرد: یکی از موضوعات بسیار مؤثر، تکمیل «اطلس جامع مدارس کشور» است که با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است و تکمیل واقعی این بانک اطلاعاتی می‌تواند در تمامی تقسیمات و برنامه‌ریزی‌ها شرایط بهتری ایجاد کند.

وی درباره اطلاعات پیش‌بینی‌شده در این سامانه توضیح داد: مدیر هر مدرسه می‌تواند اطلاعات مربوط به واحد آموزشی را به همراه مختصات جغرافیایی ثبت کند؛ از جمله اینکه مدرسه زیرمجموعه کدام مجموعه است، قدیمی یا نوساز بودن آن، مساحت، نوع سازه و امکانات موجود در آن. این اطلاعات تخصصی می‌تواند کمک شایانی به برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در حوزه آموزش کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به ضرورت تکمیل اطلاعات مدارس در فرصت زمانی تعیین‌شده گفت: اگر این اطلاعات در یک ماه آینده تکمیل شود، در تصمیم‌گیری‌ها از انجام بررسی‌های میدانی، سعی و خطا و تحمیل هزینه‌های مضاعف برای نیروی انسانی و وسایل نقلیه بی‌نیاز خواهیم شد.

سهمگین ادامه داد: با تکمیل این اطلس، برای مدارسی که قرار است در سال آینده تخریب و بازسازی شوند، اطلاعات لازم از قبل در دسترس خواهد بود و دیگر نیازی به بررسی‌های مجدد و میدانی برای شناسایی وضعیت هر مدرسه وجود نخواهد داشت.

وی در پایان خواستار همکاری جدی مجموعه آموزش و پرورش برای تکمیل این طرح در فرصت باقی‌مانده شد و درباره برگزاری جشنواره خیرین مدرسه‌ساز نیز بر ضرورت انجام مشورت‌های لازم و برنامه‌ریزی مناسب تأکید کرد.