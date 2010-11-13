هفت میلیارد ریال یارانه به طرحهای کوچک زود بازده جاسک تعلق گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در بندرجاسک، ناصر ناصری ظهر شنبه در چهارمین جلسه کمیته اشتغال شهرستان جاسک با اشاره به حمایت دولت از بخشهای تولیدی و کارآفرینی در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، گفت: تاکنون به 126 طرح در شهرستان جاسک مبلغ هفت میلیارد و 300 میلیون ریال یارانه تعلق گرفته است.

ناصری با بیان اینکه عمده این طرحها در بخشهای شیلاتی، کشاورزی، صنایع دستی و خدماتی است، تصریح کرد: فقط به طرحهایی که سالهای قبل بر طبق برنامه چهارم توسعه از محل بنگاه های زود بازده تسهیلات دریافت کرده اند، یارانه تعلق می گیرد.

وی حداکثر یارانه پرداختی ممکن را 14 درصد از تسهیلات اخذ شده طرح عنوان کرد و اظهارداشت: مولفه های در نظر گرفته شده در تعلق یارانه به این طرحها شامل میزان تسهیلات، تعداد اشتغال زایی، مقدار سهم آورده مجری، میزان زمان اجرا، نوع تعاونی و منطقه محروم است.

وی خاطرنشان کرد: به اکثر طرحهای اجرا شده واجد شرایط در شهرستان جاسک با توجه به مولفه ها، مقدار 10درصد از تسهیلات، اختصاص یافته است.

وی اشتغال پایدار را عامل موثر رشد اقتصادی اقشار جامعه عنوان کرد و گفت: جهت حفظ پایداری اشتغال از این طرحها توسط هسته نظارت شامل نماینده استانداری، اداره کار، بانک و دستگاه اجرایی مربوطه، به صورت مستمر بازرسی به عمل می آِید.

1500 فرصت شغلی برای مردم جاسک ایجاد شده است

فرماندار شهرستان جاسک در ادامه به آمار اشتغال ایجاد شده در سال جاری اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال تاکنون برای هزار و 500 نفر در این شهرستان شغل ایجاد شده و اطلاعات آنها در سامانه اداره کار و اموراجتماعی ثبت شده است.

ناصری اضافه کرد: پیش بینی ایجاد فرصتهای شغلی در شهرستان جاسک چهار هزار و 200 نفر است که تاکنون 35 درصد آن تحقق یافته است.

وی گفت: مجموعه دستگاه های مستقر در جاسک طبق تعهدات خود در تلاش هستند تا پایان سال جاری با ایجاد فرصتهای شغلی بر این رقم بیافزایند.