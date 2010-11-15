385 بیمار روانی از خدمات بهزیستی ایلام بهره مند هستند

زهرا نادری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: سازمان بهزیستی خدمات گسترده ای برای این بیماران پیش بینی و به آنها ارائه می کند.

وی ادامه داد: از این تعداد 80 نفر در مرکز شبانه روزی بیماران روانی کوثر واقع در مرکز استان نگهداری، 50 نفر از طریق ویزیت در منزل و 50 نفر نیز در مرکز روزانه این سازمان نگهداری می شوند.

نادری اضافه کرد: این افراد از خدمات مختلف مستمری، حمایتی، معیشتی، تخصصی و درمانی این سازمان در طول سال برخوردارند.

وی با اشاره به اینکه یک درصد افراد هر جامعه دچار اختلالات روانی هستند، گفت: جمعیت استان حدود 650 هزار نفر بوده که با این حساب حداقل 650 بیمار روانی مزمن در این استان وجود دارد.

به گفته نادری، این در حالیست که از این تعداد تنها 385 نفر تاکنون شناسایی و زیر پوشش خدمات این سازمان قرار گرفته اند و مابقی یا پشت نوبت دریافت خدمات بوده و یا شناسایی نشده اند.