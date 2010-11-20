تصاویر "جدایی نادر از سیمین"‌/ شهاب حسینی و لیلا حاتمی در فیلم فرهادی

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تازه اصغر فرهادی احتمالا برای نمایش در بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر آماده می‌شود، این فیلم پنجمین ساخته فرهادی است. وی پیش‌تر فیلم‌های سینمایی "رقص در غبار"، "شهر زیبا"، "چهارشنبه سوری"، "درباره الی" را کارگردانی کرده است.

مریلا زارعی پس از "درباره الی" بازهم با اصغر فرهادی همکاری کرده و "جدایی نادر از سیمین" اولین همکاری لیلا حاتمی با این کارگردان است.

پیمان معادی هم که در "درباره الی" برای نخستین‌ بار بازیگری سینما را تجربه کرده در "جدایی نادر از سیمین" یکی از نقش‌های اصلی را بازی می‌کند.

ساره بیات بازیگر سینما و تلویزیون که پیشتر او را در فیلم "مقلد شیطان" دیده‌ایم این بخت را داشته که با فرهادی در فیلم تازه‌اش همکاری کند.

شهاب حسینی هم از گروه بازیگران "درباره الی" به "جدایی نادر از سیمین" پیوسته، درخشش حسینی در "درباره الی" این انتظار را به وجود می‌آورد که بازی خوب دیگری به کارنامه حسینی اضافه شود.

فیلمبرداری فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" که از پنجم شهریورماه شروع شده بود به تازگی به پایان رسیده و مراحل فنی آن ادامه دارد.

محمود کلاری: مدیر فیلمبرداری، مهرداد میرکیانی: طراح چهره پردازی، کیوان مقدم :طراح صحنه و لباس، محمود سماک باشی: صدابردار، هایده صفی‌‌یاری :تدوین‌گر، حمیدرضا قربانی: دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، مهدی لطیفی، مریم نراقی، یاسر قارونی: دستیاران کارگردان، حسن مصطفوی، فاطمه ابوالقاسمی :مدیران تولید، مریم نراقی :منشی صحنه، حبیب مجیدی: عکاس، شیما غفاری :مشاور رسانه‌ای، منصور غضنفری و کاظم نامنی: مدیران تدارکات و نگار اسکندرفر :مجری طرح این فیلم هستند.