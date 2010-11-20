69 مرکز خیران سلامت راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، اسماعیل غنیان ظهر شنبه در گردهمایی خیران سلامت استان همدان افزود: از این تعداد 35 مرکز از مجامع اصلی است و 34 مرکز آن نیز در شهرستانها فعال است.

وی با بیان اینکه 45 دانشگاه علوم پزشکی در کشور فعال است، افزود: باید 10 مجمع خیران سلامت دیگر با توجه به تعداد دانشگاه های علوم پزشکی در کشور ایجاد شود.

غنیان با بیان اینکه خیران سلامت نقش به سزایی در سلامت جامعه دارند، اظهار داشت: در دو سال گذشته خیران بیش از 300 میلیارد تومان به این مجمع ها کمک کرده اند.

معاون هماهنگی امور استانهای مجمع خیران سلامت کشور افزود: بیشترین کمکهای نقدی و غیرنقدی توسط خیران استان فارس و پس از آن استان اصفهان بوده است.

وی با بیان اینکه سلسله مراتب اداری باعث بی میلی مردم برای حضور در این عرصه است، گفت: خیران باید این اطمینان را داشته باشند که حتی یک ریال از اعتبارات و کمکهای آنها برای امور اجرایی هزینه نمی‌شود.

غنیان با تأکید بر اینکه نگاه مجمع خیران سلامت در احداث مراکز بهداشتی پیشگیری از بیماری هاست، خاطرنشان کرد: مجمع خیران سلامت طبق برنامه پنج ساله‌ای که برای دانشگاه علوم پزشکی تدوین شده، حرکت می‌کند.

وی اضافه کرد: اطلاعات بیش از شش هزار خیر در بانک اطلاعات مجمع خیران سلامت کل کشور به ثبت رسیده است.

معاون هماهنگی امور استانهای مجمع خیران سلامت کشور با اشاره به اینکه هدف از ایجاد مجمع خیران سلامت در کشور جهت دهی منطقی به فعالیت های خیران است، گفت: بیش از 10 درصد مراکز درمانی خیر ساز در کشور قابل بهره برداری نیست.

وی ادامه داد: طبق توافقاتی که با دانشگاه علوم پزشکی انجام می‌شود مجمع با دقت کامل بر امور و اجرای پروژه‌هایی که خیران احداث کرده‌اند نظارت دارد.

مسئول مجمع خیران سلامت استان همدان نیز با بیان اینکه این مجمع در استان همدان از 10 ماه قبل تشکیل شده است، گفت:‌ استان همدان پتانسیل‌های بسیاری در امر احداث مراکز بهداشتی و پژوهشی دارد که از جمله آنها احداث مرکز پژوهشی سرطان شناسی است.