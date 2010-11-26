نفس هنرمندان صنایع دستی بند آمد!

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مشکلات فراوان در حوزه صنایع دستی، هنرمندان رشته های فلزکاری، قلم زنی، چاروق دوزی، سفالگری، گلیم دوزی، کوزه گری و ... موجب شده تا هنر این هنرمندان را در وادی فراموشی قرار دهد.

این هنرمندان در حاشیه برگزاری چهارمین جشنواره فرهنگ اقودام ایران زمین در گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان به بیان مشکلاتشان پرداختند و خواهان توجه ویژه مسئولان امر شدند.

همچنین این هنرمندان با اشاره به برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در گلستان، تبلیغات این رویداد کشوری در استان را کمرنگ دانستند و عنوان کردند: استقبال از غرفه ها چندان رضایت بخش نبوده است.

هنرمند فلزکاری از تهران، مواد مورد نیاز برای این رشته هنری را مس، آهن، برنج آلومینیم برشمرد و گفت: اکنون بیشتر مواد اولیه این هنر را از بازار آزاد تامین می کنیم.

فرهاد ابدی افزود: اکنون مس و برنج به قیمت هر کیلویی 170 هزار ریال است درحالیکه نرخ دولتی آن 80 هزار ریال به ازای هر کیلوگرم است.

وی که بیشتر در زمینه دکوراسیون داخلی فعالیت دارد، افزود: در گذشته محصولات را به دیگر کشورهای جهان صادر می کردیم که این کار موجب درآمد بالا می شد ولی اکنون کمتر این کار صورت می گیرد.





وی شمار بازدیدکنندگان از نمایشگاه صنایع دستی در گلستان را اندک دانست و گفت: تبلیغات نامطلوب از جمله دلایل استقبال کم از این نمایشگاه است.

ابدی یکی از مشکلات صنایع دستی را سودجویی برخی افراد فرصت طلب دانست که اقدام به برپایی نمایشگاه شخصی می کنند و غرفه ها را با قیمت بالا به فروشندگان صنایع دستی اجاره می دهند و به دلیل بالا بودن اجاره، تولیدکنندگان واقعی صنایع دستی نمی توانند در این غرفه ها شرکت کنند.

این هنرمند به ورود کالاها و محصولات صنایع دستی بی کیفیت چینی اشاره و اضافه کرد: تمامی اجناس چینی بازار را پر کرده است.



سنگتراشی، یادگاری از دوران امام هشتم





هنرمد قلم زنی و سنگ تراشی از خراسان رضوی نیز گفت: این هنر ریشه در دوران امام رضا (ع) دارد و این هنر به عنوان یادگار امام رضا (ع) یاد می شود.



مهدی قربان زاده، خرید سنگ را از جمله مشکلات بیان کرد و گفت: اگر در زمینه هنر صنایع دستی فرهنگ سازی شود، می توانیم هنر اصیل ایرانی را به جهانیان معرفی کنیم.

وی یادآور شد: استادان و پیشکسوتان صنایع دستی کشور شناخته شده نیستند و این امر از ضعف های مدیریتی صنایع دستی کشور است.

قربان زاده که سالهاست در زمینه صنایع دستی در کشور فعالیت می کند، بیمه نبودن را از دیگر مشکلات عنوان می کند.



این هنرمند صنایع دستی، اطلاع رسانی مسئولان صنایع دستی در زمینه نمایشگاه صنایع دستی گلستان را ضعیف دانست و گفت: در نمایشگاه قبلی که در اراک برگزار شد، استقبال چشمگیر بوده است.

وی اظهار داشت: متاسفانه هنرهای ایرانی برای شهروندان ناشناخته بوده و این به معنای کم کاری در حوزه اطلاع رسانی است و به رغم اینکه وقت زیادی برای هنرهای دستی گذاشته می شود، مردم شناخت درستی از آن ندارند.





هنرمند رشته چاروق دوزی از زنجان نیز گفت: قندشکن، ظروف مسی، قمه، ساتور، کارد آشپزخانه، چاقوهای جیبی دست سازف چاروق، روفرشی، گیوه مردانه از جمله صنایع دستی استان زنجان به شمار می آیند.

فرهاد محمدی، قدمت صنایع دستی زنجان را بیش از 400 سال بیان کرد و گفت: تبلیغات بر روی هنرهای دستی در کشور کم است.

وی مهمترین مشکلات فراروی هنرمندان صنایع دستی را بیمه نبودن عنوان کرد.



129 غرفه نمایشگاهی در جشنواره اقوام ایران زمین گلستان برای ارایه محصولات صنایع دستی اختصاص یافته است و 104 غرفه جشنواره به محصولات صنایع دستی سراسر کشور و 25 غرفه نیز به جاذبه های گردشگری و تشکل های غیردولتی، موسسات و سازمان های استانی اختصاص یافته است.

معرفی و نمایش آداب و رسوم و ویژگی های فرهنگی اقوام، اجرای موسیقی محلی اقوام، نمایشگاه جاذبه های گردشگری استان ها، نمایشگاه صنایع دستی و سوغات استان ها، برگزاری تورهای استانگردی با حضور سفرای کشورهای هدف گردشگری، سرمایه گذاران صنعت گردشگری و مدیران دفاتر خدمات مسافرتی برجسته کشور محورهای پنج گانه چهارمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین را تشکیل می داد.

امید است با برگزاری بیشتر و بهتر این نمایشگاه ها علاوه بر آشنایی مردم با هنرمندان واقعی و کیفی ترین صنایع دستی کشور ،انگیزه هنرمندان نیز برای ارائه آثار کیفی تر افزایش یابد تا زمینه صادرات این کالاهای باارزش و ارزآوری این محصولات نیز گسترش یابد.