به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت امور خارجه دولت نجات ملی یمن در صنعاء با محکومیت حملات علیه ایران، بر حمایت خود از جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.
این وزارتخانه اعلام کرد پاسخ ایران به تجاوز آمریکا «حق مشروعی» است که تمامی عرفها، معاهدات و قوانین بینالمللی آن را به رسمیت میشناسند.
وزارت خارجه یمن همچنین به کشورهایی که اراضی خود را به پایگاه یا سکوی حملات آمریکا علیه ایران تبدیل کردهاند، هشدار داد و اعلام کرد این کشورها باید هزینه وابستگی کامل خود به واشنگتن را بپردازند.
در ادامه این بیانیه آمده است که آمریکا با اقدامات خود منطقه را به سمت تشدید تنش سوق میدهد و واشنگتن و حامیان آن مسئول پیامدهای ناشی از این وضعیت خواهند بود.
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