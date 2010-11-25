به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام صفی یاری صبح امروز و در مراسم ویژه گرامیداشت هفته بسیج، عنوان کرد: تفکر بسیج برگرفته از اخلاص و ایمان به خداست و نهادینه کردن این تفکر در عصر حاضر می تواند در راستای سامان دادن به بسیاری از معضلات و مشکلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه موثر باشد.

وی عنوان کرد: بسیج تفکری است که در جریان هشت سال جنگ تحمیلی تابلوهای ایثار و شهادت را به نمایش گذاشت و بعد از پایان دفاع مقدس در سایر حوزه ها نیز خدمات شایانی را به مردم و انقلاب اسلامی ارزانی داشت و امروز هم باید از این توانمندی در حوزه های فرهنگی بیش از گذشته استفاده شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان خاطرنشان کرد: بسیج شجره طیبه ای است که با چاشنی اخلاص، تعهد، ولایتمداری عجین شده و درخت انقلاب را تنومند و پربار کرده است و در تمامی صحنه ها که لازم بوده از هیچ تلاشی برای خدمت رسانی به مردم و انقلاب اسلامی دریغ نکرده است.

وی افزود: تنها رمز پیشرفت و سعادت و فائق آمدن بر مشکلات و معضلات فرهنگی برخورداری از تفکر بسیجی است و باید با توجه به هجمه همه جانبه دشمنان نظام اسلامی در قالب جنگ نرم از توان و تفکر بسیج بیش از پیش بهره برداری شود که نقش مسئولان برای هموار کردن راه ورود به این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است.