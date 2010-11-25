به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام صفی یاری صبح امروز و در مراسم ویژه گرامیداشت هفته بسیج، عنوان کرد: تفکر بسیج برگرفته از اخلاص و ایمان به خداست و نهادینه کردن این تفکر در عصر حاضر می تواند در راستای سامان دادن به بسیاری از معضلات و مشکلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه موثر باشد.
وی عنوان کرد: بسیج تفکری است که در جریان هشت سال جنگ تحمیلی تابلوهای ایثار و شهادت را به نمایش گذاشت و بعد از پایان دفاع مقدس در سایر حوزه ها نیز خدمات شایانی را به مردم و انقلاب اسلامی ارزانی داشت و امروز هم باید از این توانمندی در حوزه های فرهنگی بیش از گذشته استفاده شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان خاطرنشان کرد: بسیج شجره طیبه ای است که با چاشنی اخلاص، تعهد، ولایتمداری عجین شده و درخت انقلاب را تنومند و پربار کرده است و در تمامی صحنه ها که لازم بوده از هیچ تلاشی برای خدمت رسانی به مردم و انقلاب اسلامی دریغ نکرده است.
وی افزود: تنها رمز پیشرفت و سعادت و فائق آمدن بر مشکلات و معضلات فرهنگی برخورداری از تفکر بسیجی است و باید با توجه به هجمه همه جانبه دشمنان نظام اسلامی در قالب جنگ نرم از توان و تفکر بسیج بیش از پیش بهره برداری شود که نقش مسئولان برای هموار کردن راه ورود به این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است.
حجت الاسلام صفی یاری با اشاره به اینکه بسیج یک سازمان و گروه خاص نیست، یادآور شد: امروز نیازمند تفکر ناب بسیجی در جبهه فرهنگی هستیم و هر کس با اصول اسلامی، انقلاب و ولایتمداری پیمان بسته باشد و بدان پایبند باشد، بسیجی است.
نظر شما