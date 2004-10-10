ملي پوشان فوتبال صاحب اتومبيل پرايد شدند

به گزارش خبرنگار " مهر" پيش از اينكه ملي پوشان فوتبال كشورمان در مرحله مقدماتي رقابتهاي جام جهاني 2006 آلمان براردن پيروز شوند از سوي فدراسيون فوتبال قول اهداء يكدستگاه خودرو پرايد در صورت پيروزي بر حريف داده شده بود كه امروز اين تعهد فدراسيون محقق و بازيكنان تيم ملي هركدام صاحب يكدستگاه پرايد شدند.

اين درحالي است كه سازمان تربيت بدني و شخص مهندس مهرعليزاده پيش از اين قول داده بودند كه به بازيكنان تيم ملي يك دستگاه خودرو سمند اهداء خواهد كرد كه اين وعده عملي نشد تا فدراسيون فوتبال شخصا با هزينه 200 ميليون توماني به قول و قرار خود عمل نمايد.