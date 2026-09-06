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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶

تشریح برنامه‌های هفته تعاون در مازندران

تشریح برنامه‌های هفته تعاون در مازندران

ساری- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و تخصصی همزمان با هفته تعاون در شهرستان‌های مختلف استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی‌اصغر حسینی‌شیروانی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه‌های هفته تعاون اظهار کرد: این برنامه‌ها با مشارکت تعاونگران، مسئولان و فعالان حوزه تعاون برگزار می‌شود و معرفی ظرفیت‌ها و دستاوردهای این بخش و تبیین نقش تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی از اهداف اصلی آن است.

وی افزود: برنامه‌های هفته تعاون از جمعه ۱۳ شهریورماه آغاز شد و در نخستین روز، رؤسای ادارات تابعه به همراه تعاونگران شهرستان‌ها با حضور در مصلی‌های نماز جمعه، گزارشی از عملکرد و فعالیت‌های بخش تعاون را برای مردم ارائه کردند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران ادامه داد: در دومین روز هفته تعاون، تعاونگران استان با حضور در گلزارهای شهدا ضمن غبارروبی و عطرافشانی مزار شهیدان، با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند و با نثار گل و قرائت فاتحه یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی مگداشنمد.

حسینی‌شیروانی همچنین از برنامه‌ریزی برای بازدید از ادارات تابعه و بررسی روند فعالیت آنها خبر داد و گفت: در جریان این بازدیدها، مسائل، مشکلات و ظرفیت‌های موجود در شهرستان‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به برنامه‌های سومین روز هفته تعاون بیان کرد: در این روز بازدید از ادارات تابعه شهرستان‌های بابلسر و جویبار و همچنین چند شرکت تعاونی این مناطق انجام می‌شود و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا نیز در برنامه قرار دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران برگزاری رژه تعاونی تاکسیرانی در شهرستان قائم‌شهر را از دیگر برنامه‌های این هفته برشمرد و گفت: در چهارمین روز نیز چند شرکت تعاونی در شهرستان‌های قائم‌شهر و سوادکوه مورد بازدید قرار می‌گیرند.

حسینی‌شیروانی افزود: در پنجمین روز هفته تعاون، برنامه بازدید از تعدادی از تعاونی‌های شهرستان بابل برگزار می‌شود و نمایشگاه صنایع غذایی و تبدیلی نیز در محل دائمی نمایشگاه‌های مازندران در قائم‌شهر افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌های روز ششم گفت: در این روز، چند طرح تعاونی در شهرستان‌های چالوس و تنکابن با حضور فرمانداران و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مورد بازدید قرار می‌گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران خاطرنشان کرد: در آخرین روز هفته تعاون نیز تعاونگران حضور فعالی در نمایشگاه صنایع غذایی و تکمیلی خواهند داشت و بازدید از تعدادی از طرح‌های تعاونی در شهرستان‌های مختلف استان انجام می‌شود.

وی همچنین از ارائه گزارش عملکرد حوزه تعاون استان پس از پایان هفته تعاون خبر داد و گفت: روز جمعه ۲۰ شهریورماه با حضور در مصلی نماز جمعه مرکز استان و سخنرانی پیش از خطبه‌ها، گزارشی از عملکرد حوزه تعاون مازندران و برنامه‌های اجراشده در هفته تعاون به مردم ارائه خواهد شد.

حسینی‌شیروانی درباره تغییر زمان اجرای برخی برنامه‌های این هفته نیز توضیح داد: با توجه به برگزاری همایش‌های ملی تعاون در چهار پهنه کشور و ضرورت حضور مدیرکل و تعاونگران مازندران در این رویدادها، شماری از برنامه‌های مهم سنوات گذشته با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به یک هفته پس از هفته تعاون منتقل شده است.

وی برگزاری شورای توسعه تعاون در سطح استان و شهرستان‌ها، تشکیل کارگروه‌های تعاون شهرستانی، افتتاح طرح‌های تعاونی، دیدار تعاونگران با نماینده ولی‌فقیه در مازندران، ارائه گزارش عملکرد به صداوسیمای مرکز استان، برگزاری جشنواره تعاونی‌های برتر استانی و تجلیل از تعاونی‌های برتر را از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده پس از هفته تعاون اعلام کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در پایان با تأکید بر اهمیت بخش تعاون در اقتصاد استان اظهار کرد: هفته تعاون فرصتی برای معرفی توانمندی‌های این بخش و تقویت نقش تعاونگران در رونق تولید، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه اقتصادی و تحقق اهداف توسعه‌ای مازندران است.

کد مطلب 6938926

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