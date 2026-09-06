به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی‌اصغر حسینی‌شیروانی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه‌های هفته تعاون اظهار کرد: این برنامه‌ها با مشارکت تعاونگران، مسئولان و فعالان حوزه تعاون برگزار می‌شود و معرفی ظرفیت‌ها و دستاوردهای این بخش و تبیین نقش تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی از اهداف اصلی آن است.

وی افزود: برنامه‌های هفته تعاون از جمعه ۱۳ شهریورماه آغاز شد و در نخستین روز، رؤسای ادارات تابعه به همراه تعاونگران شهرستان‌ها با حضور در مصلی‌های نماز جمعه، گزارشی از عملکرد و فعالیت‌های بخش تعاون را برای مردم ارائه کردند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران ادامه داد: در دومین روز هفته تعاون، تعاونگران استان با حضور در گلزارهای شهدا ضمن غبارروبی و عطرافشانی مزار شهیدان، با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند و با نثار گل و قرائت فاتحه یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی مگداشنمد.

حسینی‌شیروانی همچنین از برنامه‌ریزی برای بازدید از ادارات تابعه و بررسی روند فعالیت آنها خبر داد و گفت: در جریان این بازدیدها، مسائل، مشکلات و ظرفیت‌های موجود در شهرستان‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به برنامه‌های سومین روز هفته تعاون بیان کرد: در این روز بازدید از ادارات تابعه شهرستان‌های بابلسر و جویبار و همچنین چند شرکت تعاونی این مناطق انجام می‌شود و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا نیز در برنامه قرار دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران برگزاری رژه تعاونی تاکسیرانی در شهرستان قائم‌شهر را از دیگر برنامه‌های این هفته برشمرد و گفت: در چهارمین روز نیز چند شرکت تعاونی در شهرستان‌های قائم‌شهر و سوادکوه مورد بازدید قرار می‌گیرند.

حسینی‌شیروانی افزود: در پنجمین روز هفته تعاون، برنامه بازدید از تعدادی از تعاونی‌های شهرستان بابل برگزار می‌شود و نمایشگاه صنایع غذایی و تبدیلی نیز در محل دائمی نمایشگاه‌های مازندران در قائم‌شهر افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌های روز ششم گفت: در این روز، چند طرح تعاونی در شهرستان‌های چالوس و تنکابن با حضور فرمانداران و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مورد بازدید قرار می‌گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران خاطرنشان کرد: در آخرین روز هفته تعاون نیز تعاونگران حضور فعالی در نمایشگاه صنایع غذایی و تکمیلی خواهند داشت و بازدید از تعدادی از طرح‌های تعاونی در شهرستان‌های مختلف استان انجام می‌شود.

وی همچنین از ارائه گزارش عملکرد حوزه تعاون استان پس از پایان هفته تعاون خبر داد و گفت: روز جمعه ۲۰ شهریورماه با حضور در مصلی نماز جمعه مرکز استان و سخنرانی پیش از خطبه‌ها، گزارشی از عملکرد حوزه تعاون مازندران و برنامه‌های اجراشده در هفته تعاون به مردم ارائه خواهد شد.

حسینی‌شیروانی درباره تغییر زمان اجرای برخی برنامه‌های این هفته نیز توضیح داد: با توجه به برگزاری همایش‌های ملی تعاون در چهار پهنه کشور و ضرورت حضور مدیرکل و تعاونگران مازندران در این رویدادها، شماری از برنامه‌های مهم سنوات گذشته با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به یک هفته پس از هفته تعاون منتقل شده است.

وی برگزاری شورای توسعه تعاون در سطح استان و شهرستان‌ها، تشکیل کارگروه‌های تعاون شهرستانی، افتتاح طرح‌های تعاونی، دیدار تعاونگران با نماینده ولی‌فقیه در مازندران، ارائه گزارش عملکرد به صداوسیمای مرکز استان، برگزاری جشنواره تعاونی‌های برتر استانی و تجلیل از تعاونی‌های برتر را از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده پس از هفته تعاون اعلام کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در پایان با تأکید بر اهمیت بخش تعاون در اقتصاد استان اظهار کرد: هفته تعاون فرصتی برای معرفی توانمندی‌های این بخش و تقویت نقش تعاونگران در رونق تولید، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه اقتصادی و تحقق اهداف توسعه‌ای مازندران است.