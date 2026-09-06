به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی ملکی گفت: مشاهده این گونه ارزشمند در حریم پاسگاه محیط‌بانی، گواهی بر امنیت نسبی حاکم بر زیستگاه و اثربخشی برنامه‌های حفاظتی و نظارتی یگان حفاظت محیط‌زیست در این منطقه حساس است.

وی اضافه کرد: پناهگاه حیات‌ وحش انگوران به عنوان یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های جانوری استان و کشور، بستر امنی برای زیست و زادآوری گونه‌های شاخصی همچون قوچ و میش ارمنی محسوب می‌شود.

ملکی افزود: استقرار پاسگاه‌های محیط‌بانی و حضور فعال و شبانه‌روزی محیط‌بانان در نقاط مختلف این منطقه، نقش بسزایی در پیشگیری از تخلفات شکار و صید و حفظ آرامش حیات‌وحش ایفا می‌کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان ضمن تأکید بر ضرورت تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان در حفظ و حراست از میراث طبیعی، همواره از تمامی دوستداران محیط‌زیست و جوامع محلی درخواست دارد که در صیانت از این سرمایه‌های بی‌بدیل زیستی با یگان‌های حفاظت محیط زیست استان همراه شده و در حفظ این میراث، هم‌قدم و یاری‌گر باشند.

اداره کل محیط استان زنجان دارای هفت منطقه حفاظت شده سرخ آباد، انگوران، فیله خاصه، پناهگاه حیات وحش انگوران، منطقه شکار ممنوع خرمنه سر، شکار ممنوع فیله خاصه و شکار ممنوع خراسانلو بوده و گونه ها و جانواران کم نظیری را در خود جای داده است.

در این مناطق علاوه بر زیست ۶ گونه جانوری کمیاب و نادر حیواناتی از قبیل رودک، کفتار، گرگ، شغال، گراز و خرس قهوه ای و انواع پرندگان شکاری و غیر شکاری زیست می کنند که شکار کردن آنها جریمه های قانونی خاص خود را دارد.

وجود سه عامل مهم زیستگاه، امنیت و تغذیه موجب ماندگاری حیات وحش در این مناطق می شود.

مناطق حفاظت شده حیات وحش استان گنجینه‌ای ارزشمند و منحصر به فرد را در خود جای داده و به اعتقاد کارشناسان بی توجهی نسبت به آنها می تواند مشکلاتی را در مدیریت این مناطق و حتی حفظ گونه های مختلف ایجاد کند.