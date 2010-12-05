تصمیم برزیل شجاعانه بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، کمیته اجرایی ساف دربیانیه ای تاکید کرد: تصمیم برزیل زمینه خواست بین المللی روبه رشد برای پایان دادن به نزاع فلسطینی-عربی بر اساس قطعنامه های مشروع بین المللی و در راس آنها قطعنامه 242 و338 است.

سازمان آزادی بخش فلسطین تصمیم برزیل را در راستای تلاشهای بین المللی سازنده که سعی درمقابله با خودسری های اسرائیل و تردید آمریکا که منطقه تاوان آن را می دهد، می داند.

ساف دربیانیه اش تاکید کرد: اقدام برزیل گامی مهم برای دخالت سرنوشت ساز در روند سیاسی منطقه به شمار می رود تا به اسرائیل ادامه فعالیت هایش را ندهد.

سازمان آزادی بخش فلسطین افزود: در راستای استقبال از این تصمیم ما به تلاشهایمان با جامعه جهانی و از طریق موسسات بین المللی برای بدست آوردن حمایت و رسمیت بخشی به دولت مستقل بر اساس مرزهای 1967 ادامه می دهیم و این اقدام برزیل روزنه ای در برابر صلح و علیه اقدامات اسرائیل بوجود آورده است.

شایان ذکر است که وزارت خارجه برزیل روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد که کشور فلسطین در مرزهای 1967 را به رسمیت می شناسد.