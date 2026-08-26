به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته وحدت و در آستانه میلاد پیامبر اکرم(ص)، مسجد جامع سنندج شامگاه چهارشنبه حالوهوایی متفاوت به خود گرفت؛ جایی که اقشار مختلف مردم از نقاط مختلف استان گردهم آمدند تا در آیین بزرگ مولودیخوانی کشور، میلاد پیامبر رحمت و مهربانی(ص) را گرامی بدارند.
از نخستین لحظات برگزاری مراسم، نوای دف در فضای مسجد جامع سنندج طنینانداز شد و همراه با ذکر صلوات و نغمههای مولودیخوانی، فضای معنوی و در عین حال باشکوهی را در این بنای تاریخی ایجاد کرد.
نوای دف روایتگر عشق و ارادت به پیامبر رحمت(ص)
صدای دفنوازان و مولودیخوانان در مسجد جامع سنندج، آیینی ریشهدار در فرهنگ مردم کردستان را به تصویر کشید؛ آیینی که نسلهای مختلف مردم این منطقه طی سالها آن را به عنوان جلوهای از ارادت به پیامبر اکرم(ص) حفظ کردهاند.
در این مراسم، زنان و مردان، جوانان و سالخوردگان و اقشار مختلف مردم در کنار یکدیگر حضور یافتهاند و با ذکر صلوات و همراهی با مولودیخوانان، فضای مسجد را سرشار از شور و معنویت کردهاند.
برگزاری یادواره عارف نامدار کرد
در کنار برنامههای مولودیخوانی، بیستودومین یادواره عارف نامدار کرد، سید بهاءالدین شمس قریشی نیز برگزار میشود و یاد و مقام زندهیاد سید علاءالدین یاسینی مورد تجلیل قرار میگیرد.
این بخش از مراسم فرصتی برای پاسداشت چهرههای اثرگذار فرهنگی و عرفانی کردستان و پیوند میان میراث معنوی استان با آیینهای دینی و مردمی فراهم کرده است.
مسجد جامع سنندج میزبان جلوهای از وحدت مردم کردستان
حضور گسترده اقشار مختلف مردم در این آیین، جلوهای از همدلی و وحدت در کردستان را به نمایش گذاشته است؛ مردمی که در کنار یکدیگر، میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) را جشن گرفته و ارادت خود را به حضرت محمد مصطفی(ص) ابراز میکنند.
طنین دف در کنار صدای مولودیخوانان، مسجد جامع سنندج را به صحنهای از شادی معنوی تبدیل کرده است؛ آیینی که علاوه بر گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم(ص)، بخشی از فرهنگ، عرفان و هویت دینی مردم کردستان را نیز روایت میکند.
بزرگترین مولودیخوانی کشور در سنندج، جلوهای از پیوند میان فرهنگ و معنویت است؛ جایی که صدای دف، ذکر و صلوات در فضای مسجد جامع میپیچد و مردم، میلاد پیامبر رحمت و مهربانی(ص) را در فضایی سرشار از وحدت و همدلی گرامی میدارند.
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