به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امورخارجه قطر اعلام کرد که محمد بن عبدالرحمن،نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر فردا برای بررسی راههای کاهش تنش و فراهمسازی زمینه گفتوگو به تهران سفر میکند.
وی افزود: آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز از محورهای گفتوگوهای نخستوزیر در تهران خواهد بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه قطر گفت سفر نخستوزیر به تهران تاکیدی بر موضع قطر مبنی بر این است که دیپلماسی راه تقویت امنیت منطقه است.
الانصاری در پایان افزود: نخستوزیر همچنین ضرورت بازگشت کشتیرانی در تنگه هرمز به وضعیت پیش از ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴) را بررسی خواهد کرد.
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