  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱

قطر سفر نخست وزیرش به تهران را تایید کرد؛ محور رایزنی‌ها کاهش تنش‌ها

قطر سفر نخست وزیرش به تهران را تایید کرد؛ محور رایزنی‌ها کاهش تنش‌ها

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که نخست‌وزیر و وزیر خارجه این کشور فردا برای گفت‌وگو درباره کاهش تنش و زمینه سازی گفت‌وگو به تهران سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امورخارجه قطر اعلام کرد که محمد بن عبدالرحمن،نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر فردا برای بررسی راه‌های کاهش تنش و فراهم‌سازی زمینه گفت‌وگو به تهران سفر می‌کند.

وی افزود: آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز از محورهای گفت‌وگوهای نخست‌وزیر در تهران خواهد بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر گفت سفر نخست‌وزیر به تهران تاکیدی بر موضع قطر مبنی بر این است که دیپلماسی راه تقویت امنیت منطقه است.

الانصاری در پایان افزود: نخست‌وزیر همچنین ضرورت بازگشت کشتیرانی در تنگه هرمز به وضعیت پیش از ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴) را بررسی خواهد کرد.

کد مطلب 6929093

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها