علی جعفریان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به بازدیدهای انجام‌شده از مراکز و مجموعه‌های حوزه سلامت استان اظهار کرد: در جریان این بازدیدها و نشست‌ها، مجموعه‌ای از مسائل، نیازها و مطالبات استان مطرح و بررسی شد که جمع‌بندی آنها در حال انجام است.

وی افزود: خلاصه گزارش این بررسی‌ها و مطالب مطرح‌شده، فردا در اختیار دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت تا در یک کارگروه تخصصی در تهران، موارد مرتبط با حوزه اختیارات وزارت بهداشت بررسی و برای رفع آنها اقدام شود.

مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت ادامه داد: تلاش ما این است که موضوعاتی که در حیطه اختیار وزارت بهداشت قرار دارد، در همین مجموعه و با استفاده از ظرفیت‌های موجود پیگیری و حل‌وفصل شود.

جعفریان با بیان اینکه همه مسائل استان صرفاً در اختیار وزارت بهداشت نیست، تصریح کرد: بخشی از مطالبات مطرح‌شده، خارج از حیطه اختیارات وزارت بهداشت قرار دارد و برای حل آنها نیازمند تصمیم‌گیری در سطح دولت هستیم؛ بنابراین احتمالاً بخشی از این موارد برای طرح و پیگیری به دولت منتقل خواهد شد.

وی تأکید کرد: هدف از این فرآیند، صرفاً تهیه گزارش نیست، بلکه باید مطالبات و نیازهای شناسایی‌شده اولویت‌بندی و برای هر کدام، متناسب با سطح تصمیم‌گیری، مسیر مشخصی برای پیگیری تعیین شود.

جانشین وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد مسائل استان سیستان و بلوچستان با جدیت بیشتری در سطوح مختلف دنبال شود و موضوعات قابل حل در وزارت بهداشت نیز بدون تأخیر در دستور کار قرار گیرد.