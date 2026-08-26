وزیر صمت چند پروژه‌ کلیدی را در شهربابک افتتاح می کند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت روز پنجشنبه ۵ شهریورماه، چند پروژه زیربنایی و توسعه‌ای در بخش صنعت، راه و انرژی استان کرمان با حضور وزیر صمت به بهره‌برداری می رسد.

از مهم‌ترین دستاوردهای سفر وزیر صمت به کرمان، افتتاح رسمی خط سرباره فلوتاسیون کارخانه مس خاتون‌آباد است که گامی مهم در جهت تکمیل زنجیره ارزش تولید در این منطقه محسوب می‌شود.

همچنین، ضمن برگزاری نشست مشترک شورای اداری و فعالان اقتصادی استان برای بررسی ظرفیت‌ها و مطالبات بخش صنعت، چندین طرح دیگر از پروژه‌های شرکت ملی صنایع مس ایران نیز به‌صورت وبیناری افتتاح می کند.

این پروژه‌ها شامل نیروگاه ۴۲ مگاواتی، باند دوم جاده میدوک و ورزشگاه ۱۰ هزار نفری شهدای صنعت مس است که زیرساخت‌های خدماتی و تولیدی منطقه را به میزان قابل توجهی تقویت می‌کنند.

گفتنی است سید محمد اتابک وزیر صمت، چهارشنبه شب همزمان با هفته دولت وارد فرودگاه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی شد و مورد استقبال رسمی استاندار کرمان قرار گرفت.

وی در این سفر علاوه بر افتتاح پروژه‌ها، در نشست‌های تخصصی با فعالان اقتصادی حضور می یابد تا ضمن بررسی مسائل مهم و مطالبات بخش صنعت و معدن، مسیرهای توسعه‌ای استان کرمان را مورد بررسی قرار دهد.