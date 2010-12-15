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۲۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۸

ساعاتی پیش؛

کشتی حامل مهاجران به استرالیا غرق شد/ مرگ 50 نفر تا کنون

کشتی حامل مهاجران به استرالیا غرق شد/ مرگ 50 نفر تا کنون

در پی برخورد کشتی حاملان مهاجران غیر قانونی به یک صخره در نزدیکی جزیره کریسمس استرالیا، تا کنون 50 نفر به کام مرگ کشیده شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "فیلیپ استیوارت" از شاهدان عینی این حادثه اعلام کرد: پس از برخورد کشتی به صخره ای در نزدیکی جزیره کریسمس برخی از مسافران کشتی غرق شده و برخی دیگر در میان لاشه های کشتی گرفتار شده بودند.

وی در گفتگو با اسکای نیوز افزود: متاسفانه آنان را در حال غرق شدن دیدم، کشتی آنها به صخره خورده بود.

یکی دیگر از شاهدان عینی این حادثه اضافه کرد: نزدیک به 60 نفر در حال غرق شدن بودند که برخی از آنها توسط کشتی امدادی نجات پیدا کردند.

پلیس استرالیا تاکید کرده که در این کشتی افرادی حضور داشته اند که در پی پناهنده شدن به این کشور بوده اند. بر این اساس، تا کنون حداقل 50 نفر در پی این حادثه کشته شده و 30 نفر دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 1210931

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