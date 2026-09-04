دستگیری عامل قتل سه نفر در کمتر از ۲۴ساعت در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار مرتضی عباسی در تشریح جزئیات این خبر گفت: پس از دریافت خبر مفقودی در شهرستان ابهر ، کارآگاهان پلیس آگاهی زنجان و شهرستان ابهر با هماهنگی قضایی ،پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده و با اقدامات فنی و پلیسی در جریان وقوع یک اقدام جنایی قرار گرفتند.

این مقام ارشد انتظامی در استان ، افزود : کارآگاهان با پیگیری ها و همراهی دادستان شهرستان ابهر موفق شدند در این ارتباط متهم ۴۶ ساله را شناسایی و کمتر از ۲۴ ساعت ، دستگیر که در بازجویی‌های اولیه به ارتکاب قتل ۳ نفر با اسلحه گرم و سرد اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به اینکه متهم در بازجویی های صورت گرفته اختلافات مالی را انگیزه اصلی قتل اعلام کرده است ، گفت : متهم ، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شد.

وی با تقدیر و تشکر از همراهی یگان های امدادی ، هلال احمر و دستگاه قضایی در این پرونده خاطر نشان کرد: برخورد پلیس با جرائم ویژه ، فوری ، قاطع و کوبنده است.

دادستان ابهر نیز با اشاره به شناسایی و دستگیری قاتل سه نفر در این شهرستان کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد و گفت: پیرو خبر واصله پیرامون مفقودی سه نفر در روز سه‌شنبه هفته جاری بلافاصله با دستور قضایی به عوامل انتظامی شهرستان ابهر و پلیس آگاهی استان موضوع در دستور پیگیری قرار گرفت.

وحید بختیاری افزود: در پی تحقیقات و پیگیری های انجام شده ابتدا دو جسد کشف و یک نفر مظنون به قتل بلافاصله دستگیر شد و به قتل نفر سوم نیز اقرار کرد.

دادستان ابهر افزود : با تلاش عوامل انتظامی شهرستان ابهر قاتل در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر شد که در بازجویی اولیه ضمن اقرار به انجام بزه خود در قتل عمدی سه نفر به زندان انتقال یافت.

بختیاری ضمن تشکر از عوامل فرماندهی انتظامی شهرستان ابهر گفت: دستگاه قضایی در راستای احقاق حقوق عامه و ایجاد نظم و امنیت جامعه با هیچ کسی مسامحه ندارد.