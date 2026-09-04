ترامپ جانشین معاون مستعفی وزیر جنگ آمریکا را معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا بامداد جمعه اعلام کرد که آدام تل را به عنوان جانشین دن دریسکول منصوب کرده است.
این انتصاب پس از آن صورت گرفت که دن دریسکول، وزیر ارتش آمریکا، پس از ماهها تنش و اختلاف با پیت هگزث، وزیر جنگ آمریکا، استعفای خود را به کاخ سفید ارائه کرد.
ترامپ در اعلام این انتصاب از تل تمجید کرد و او را فردی شایسته برای ادامه فعالیت در این سمت دانست.
کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که دان دریسکول، وزیر ارتش آمریکا، استعفای خود را به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تحویل داده است.
او جدیدترین مقام برجستهای بهشمار میرود که وزارت جنگ این کشور را ترک میکند. این مقام ارشد ارتش، پس از پیت هگست، وزیر جنگ، دومین شخصیت عالیرتبه در سلسلهمراتب این وزارتخانه محسوب میشود. گزارشها نشان میدهند که دریسکول در پی بروز اختلافات آشکار با وزیر جنگ، استعفا داده است.
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