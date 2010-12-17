آمار کشته شدگان تب دنگی در مالزی به 132 تن رسید

مالزی :

بان کی مون رئیس سازمان ملل متحد نخستین همایش بانوان اول مالزی را به رسمیت شناخت

نخست وزیر مالزی از خلق به موقع نام های تجاری قدرتمند مالایی خبرداد

50 کودک فقیر با دریافت سبد غذایی تحت حمایت برنامه تغییرات دولتی قرار گرفتند

با کشته شدن دو نفر دیگر بر اثر ابتلا تب دنگی آمار کشته شدگان این بیماری به 132 نفر رسید

تایلند:

لغو روادید بین تایلند و کامبوج به مناسبت 60 امین سالگرد روابط دیپلماتیک بین دو کشور

تهیه هدیه سال جدید میلادی برای خانواده های کم درآمد توسط دولت تایلند

درخواست ابلاغ حکم جدید از طرف گروه تحقیقات ویژه برای پیراهن قرمزهای تایلند

اعلام طرح جدید مبارزه با تجارت مواد مخدر توسط دولت تایلند

فیلیپین:

فیلیپین و اندونزی به منظور افزایش همکاری های دفاعی و امنیتی سوگند یاد کردند

ویتنام:

درخواست ویتنام برای همکاری های عمیق تر بین کشورهای خاورمیانه و کشورهای عضو "آسه آن"

غرق شدن کشتی باری ویتنامی و ناپدید شدن 27 نفر

مذاکرات ویتنام و کامبوج در خصوص افزایش همکاری های دوجانبه در دو کشور

افزایش همکاری های نظامی تایلند و ویتنام