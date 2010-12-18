غلامرضا آزادی به خبرنگار مهر گفت: این فیلم می‌تواند در جذب مخاطب موفق باشد اما در شرایط فعلی نمی‌خواستم "پرستوهای عاشق" را اکران کنم چون در رقابت با فیلم‌های دیگر گم می‌شد و مخاطب آن را شبیه دیگر فیلم‌های روی می‌دید. با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده ترجیح می‌دهم فیلم را نوروز 90 اکران کنیم، البته اگر فضا و شرایط برای اکران فیلم فراهم باشد. ترافیک فیلم‌های روی پرده گاهی تماشاگر را برای انتخاب دچار مشکل می‌کند.

وی درباره فیلم سینمایی "قبیله من" اولین تجربه کارگردانی‌اش گفت: این فیلم را با گروهی همدل و صمیمی و در فضایی حرفه‌ای و مبتنی بر صداقت و ارزش‌های انسانی ساختم، با دوستان خوبی در این فیلم همکاری کردم و امیدوارم حاصل کار که نگاهی به تاریخ و فرهنگ ایران دارد با استقبال مواجه شود.

فیلم سینمایی "پرستوهای عاشق" به کارگردانی فریال بهزاد و بازی آناهیتا نعمتی، یوسف تیموری، علی صادقی، نیوشا ضیغمی، حامد کمیلی و.. را موسسه فیلمیران پخش می‌کند. فیلم سینمایی "قبیله من" با بازی غلامرضا آزادی، پیام آزادی، آیدا نامجو، مهران هادی، افسانه صالحی و... برای حضور در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر آماده می‌شود.

