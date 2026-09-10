به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی طنابکشی ایران در رقابتهای جهانی بازیهای روستایی و عشایری که به میزبانی قرقیزستان برگزار شد، با قرار گرفتن در جایگاه دوم، مدال نقره این مسابقات را از آن خود کرد.
ملیپوشان ایران در دیدار نهایی این رقابتها برابر تیم قدرتمند قزاقستان به میدان رفتند و با واگذاری نتیجه این مسابقه، به عنوان نایبقهرمانی دست یافتند.
در این موفقیت بینالمللی، چهار نفر از اعضای تیم ملی طنابکشی ایران از کارکنان شرکت فولاد سیرجان ایرانیان بودند که با تکیه بر آمادگی جسمانی، تمرینات مستمر و روحیه تلاش و همدلی، نقش مؤثری در کسب این عنوان برای ورزش ایران ایفا کردند.
ورزشکاران فولاد سیرجان ایرانیان پس از بازگشت از این رقابتها و کسب عنوان نایبقهرمانی جهان، با حضور جمعی از مدیران شرکت مورد استقبال قرار گرفتند و از تلاش و افتخارآفرینی آنان در عرصه ملی و بینالمللی تجلیل شد.
کسب مدال نقره رقابتهای جهانی طنابکشی، جلوهای از ظرفیتهای ورزشی کارکنان فولاد سیرجان ایرانیان و نشاندهنده توانمندی و انگیزه خانواده این مجموعه صنعتی در حضور در عرصههای مختلف ورزشی است.
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