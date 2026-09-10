به گزارش خبرگزاری مهر، ذوالفقار مهدیزاده در کارگاه منطقهای «بهرهبرداری پایدار از تأسیسات فاضلاب» که با حضور مدیران و معاونان حوزه بهرهبرداری شرکتهای آب و فاضلاب سراسر کشور برگزار شد، اظهار کرد: تأسیسات فاضلاب مجموعهای از تجهیزات و زیرساختهای ارزشمند است که نگهداری صحیح و بهرهبرداری اصولی از آنها نیازمند دانش تخصصی، نیروی انسانی توانمند و استفاده از روشها و تکنولوژیهای جدید است.
عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه باید نگاه جدیدی به حوزه بهرهبرداری فاضلاب داشته باشیم، افزود: استفاده از نیروهای متخصص و متعهد در این حوزه اهمیت زیادی دارد؛ چرا که بهرهبرداری صحیح و دلسوزانه از تجهیزات و تأسیسات، نقش مستقیمی در افزایش عمر مفید آنها، کاهش هزینهها و استمرار خدمترسانی به مردم دارد.
مهدیزاده با تأکید بر ارزش بالای خدمات فاضلاب تصریح کرد: فاضلاب خدمتی فوقالعاده ارزشمند است و باید با برنامهریزی و اطلاعرسانی مناسب، این موضوع برای جامعه تبیین شود که خدمات آب و فاضلاب دو خدمت متفاوت هستند و هر یک دارای الزامات و زیرساختهای خاص خود هستند.
وی جمعآوری و دفع بهداشتی فاضلاب را یکی از اقدامات مهم در حوزه سلامت عمومی و حفاظت از محیط زیست دانست و گفت: جمعآوری فاضلاب یک کار بزرگ و ارزشمند است که باید اهمیت آن بیش از گذشته برای مردم بازگو شود و جامعه نسبت به آثار و نتایج این خدمت آگاهی بیشتری پیدا کند.
معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور همچنین با اشاره به افزایش ارزش اقتصادی و زیستمحیطی پساب اظهار کرد: پساب امروز ارزش فراوانی پیدا کرده است و باید با برنامهریزی صحیح، زمینه استفاده حداکثری از این ظرفیت فراهم شود. نگاه به پساب باید از یک محصول دفعی به یک منبع ارزشمند تغییر کند و ظرفیتهای استفاده مجدد از آن مورد توجه جدی قرار گیرد.
مهدیزاده تاکید کرد: ارتقای بهرهبرداری پایدار از تأسیسات فاضلاب نیازمند نگاه تخصصی، استفاده از فناوریهای نوین، برنامهریزی مستمر و توجه جدی به سرمایههای زیرساختی است و این موضوع باید به یکی از اولویتهای اصلی شرکتهای آب و فاضلاب کشور تبدیل شود.
وی در ادامه بر ضرورت آمادگی شبکههای فاضلاب برای شرایط بارندگی تأکید کرد و گفت: با توجه به پیشبینیهای انجامشده و احتمال افزایش بارشها در سال پیشرو، لازم است اقدامات پیشگیرانه با جدیت دنبال شود و لایروبی، پاکسازی و آمادهسازی شبکههای فاضلاب در دستور کار قرار گیرد تا از بروز مشکلات برای مردم در زمان بارندگی جلوگیری شود.
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