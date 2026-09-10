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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱

اعتراف سارقان به ۹ فقره سرقت در خرمشهر

اعتراف سارقان به ۹ فقره سرقت در خرمشهر

اهواز - فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر از دستگیری پنج سارق حرفه‌ای منزل و محتویات داخل خودرو با ۹ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی رحیمی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل و محتویات داخل خودرو در برخی مناطق شهرستان خرمشهر، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار ماموران کلانتری ۱۴ قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی صحنه‌های جرم، موفق شدند هویت پنج سارق را شناسایی کنند و با هماهنگی قضائی، در چند عملیات غافلگیرانه آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرهنگ رحیمی با بیان اینکه متهمان در تحقیقات پلیس به ۹ فقره سرقت شامل سرقت منزل و محتویات داخل خودرو اعتراف کردند، تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، بخشی از اموال مسروقه کشف و پس از سیر مراحل قانونی به مالباختگان تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است، بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6943193

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