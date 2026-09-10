اعتراف سارقان به ۹ فقره سرقت در خرمشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی رحیمی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل و محتویات داخل خودرو در برخی مناطق شهرستان خرمشهر، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار ماموران کلانتری ۱۴ قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی صحنه‌های جرم، موفق شدند هویت پنج سارق را شناسایی کنند و با هماهنگی قضائی، در چند عملیات غافلگیرانه آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرهنگ رحیمی با بیان اینکه متهمان در تحقیقات پلیس به ۹ فقره سرقت شامل سرقت منزل و محتویات داخل خودرو اعتراف کردند، تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، بخشی از اموال مسروقه کشف و پس از سیر مراحل قانونی به مالباختگان تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است، بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.