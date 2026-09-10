طرح الکترونیکی پایش سلامت روان و جسم دانشجویان دانشگاه علامه آغاز شد

به گزارش خبرنگارمهر، مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی اعلامکرد: در این طرح، تمامی دانشجویان دانشگاه موظفاند نسبت به تکمیل کارنامه سلامت روان و جسم بهصورت الکترونیکی اقدام کنند.
بر اساس این اطلاعیه، دانشجویان میتوانند برای تکمیل پرسشنامههای مربوط به پایش سلامت به سامانه health.saorg.ir مراجعه و مراحل ثبت اطلاعات را تکمیل کنند.
مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی تأکید کرده است که فرآیند تکمیل کارنامه سلامت تنها با دریافت کد رهگیری نهایی خواهد شد؛ بنابراین دانشجویان پس از تکمیل پرسشنامهها، لازم است دریافت کد رهگیری را نیز بررسی کنند.
همچنین در صورت بروز هرگونه مشکل یا وجود پرسش درباره روند تکمیل کارنامه سلامت، دانشجویان میتوانند با شماره ۰۹۱۰۴۹۶۷۹۷۱ تماس بگیرند.
این طرح با هدف پایش وضعیت سلامت روان و جسم دانشجویان و در راستای ارائه خدمات و حمایتهای مرتبط با سلامت دانشجویی اجرا میشود.
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