به گزارش خبرنگار مهر ، حبیب عفری ظهر امروز پنجشنبه در بازدید از پروژه های عمرانی در سطح شهرستان شادگان با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی اظهارکرد: هرگونه تأخیر در تکمیل طرح‌های حوزه راه و زیرساخت‌ها قابل قبول نیست.

وی با اشاره به ضرورت اجرای پروژه‌های عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با روحیه جهادی، افزود: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و اولویت‌دار باید با جدیت دنبال شود، مردم شادگان همواره در صحنه‌های مختلف پای کار نظام و انقلاب بوده‌اند و شایسته دریافت بهترین خدمات هستند.

سرپرست فرمانداری شادگان ادامه داد: هیچ‌گونه کوتاهی در اجرای وظایف قابل قبول نیست و هدف اصلی، خدمت‌رسانی سریع و مؤثر به مردم شهرستان است.

عفری در پایان این بازدید همچنین بر حضور مسئولان در میان مردم و پاسخگویی به مطالبات آنها تاکید کرد و گفت: دولت خود را دولتی مردمی و پاسخگو می‌داند و مدیران و مسئولان ادارات شهرستان شادگان باید با حضور در میان مردم ضمن ارائه گزارش عملکرد مطالبات آنها را بشنوند و برای رفع مشکلات اقدام عملی انجام دهند.