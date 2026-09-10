به گزارش خبرنگار مهر ، حبیب عفری ظهر امروز پنجشنبه در بازدید از پروژه های عمرانی در سطح شهرستان شادگان با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای عمرانی اظهارکرد: هرگونه تأخیر در تکمیل طرحهای حوزه راه و زیرساختها قابل قبول نیست.
وی با اشاره به ضرورت اجرای پروژههای عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با روحیه جهادی، افزود: تکمیل پروژههای نیمهتمام و اولویتدار باید با جدیت دنبال شود، مردم شادگان همواره در صحنههای مختلف پای کار نظام و انقلاب بودهاند و شایسته دریافت بهترین خدمات هستند.
سرپرست فرمانداری شادگان ادامه داد: هیچگونه کوتاهی در اجرای وظایف قابل قبول نیست و هدف اصلی، خدمترسانی سریع و مؤثر به مردم شهرستان است.
عفری در پایان این بازدید همچنین بر حضور مسئولان در میان مردم و پاسخگویی به مطالبات آنها تاکید کرد و گفت: دولت خود را دولتی مردمی و پاسخگو میداند و مدیران و مسئولان ادارات شهرستان شادگان باید با حضور در میان مردم ضمن ارائه گزارش عملکرد مطالبات آنها را بشنوند و برای رفع مشکلات اقدام عملی انجام دهند.
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