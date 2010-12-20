پرستاران تا 20 دی فرصت خرید سهام دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کرمی اظهار داشت: کادر پرستاری کشور با در اختیار داشتن این فرصت یکسان می توانند تا 20 دی برای خرید سهام شرکت تعاونی اعتبار اقدام و از مزایای آن استفاده کنند.

وی با اشاره به شرایط ویژه این فرصت، افزود: حداقل مبلغ تسهیلات 6 میلیون ریال و حداکثر 12 میلیون ریال و مدت بازپرداخت آن حداکثر 20 ماه است که کارمزد 4 درصد آن به همراه اقساط دریافت می شود.

کرمی با بیان اینکه با پرداخت اولین قسط تسهیلات متقاضیان از همه مزایای سهام خریداری شده برخوردار می شوند، تأکید کرد: هدف ما از این اقدام فراهم کردن شرایط آسان برای خرید سهام متقاضیان واجد شرایطی است که به خرید سهام تمایل دارند اما به دلیل محدودیت منابع امکان خرید نقدی سهام را ندارند.

وی افزود: کمک به رفع نیازهای پولی و مالی اعضاء در یک مشارکت واقعی و با تکیه بر ریز منابع اعضاء، نقش آفرینی در اداره شرکت تعاونی، عدالت در برخورداری فرد از خدمات، تصمیم گیری، تصمیم سازی، استفاده از تسهیلات متنوع شرکت تعاونی اعتبار و استفاده از ارزش افزوده سهام به نسبت سودآوری سهام از عمده ترین مزایای عضویت و خریدسهام در شرکت تعاونی اعتبار است.

مدیر عامل تعاونی اعتبار سازمان نظام پرستاری ادامه داد: استفاده از مزایای سود علی الحساب وجوه واریزی به حسابهای متنوع شرکت تعاونی اعتبار حداقل معادل مزایای سیستم بانکی و در بعضی از موارد بیش از آن با خرید حداقل یک سهم از سهام شرکت تعاونی از دیگر ویژگیهای خرید سهم تعاونی اعتبار است.

وی با بیان اینکه تمام حقوق مادی و معنوی شرکت‌های تعاونی متعلق به اعضای آن است و آنان به طور مستقیم در اداره آن نقش دارند، افزود: خرید سهام در این تعاونی صرفاً برای کادر پرستاری عضو سازمان نظام پرستاری امکانپذیر است. بنابراین مالکیت ایجاد شده متعلق به پرستاران و جامعه پرستاری است.

به گفته کرمی عضویت در سازمان نظام پرستاری، واریز حداقل 50 درصد مبلغ سهام خریداری شده به حساب جاری 1970861277 بانک ملت به نام تعاونی اعتبار سازمان نظام پرستاری، واریز 50 درصد مبلغ سهام طی دو سال متوالی، مراجعه به دفتر تعاونی و تکمیل فرم ثبت ‌نام، خرید حداقل یک سهم حداکثر 50 سهم از شرایط خرید سهام این تعاونی به شمار می رود.

وی افزود: متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه برخورداری از این تسهیلات و خرید سهام می توانند با شماره تلفن های 88935872 و 88923454 تماس بگیرند.