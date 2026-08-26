رایزنی وزرای خارجه ژاپن و کویت درباره بازگشایی تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزرای امور خارجه ژاپن و کویت امروز چهارشنبه در بحبوحه تنش‌ آفرینی های آمریکا در منطقه، درباره بازگشایی تنگه هرمز و تضمین ایمنی کشتیرانی در این آبراه راهبردی گفتگو کردند.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه ژاپن، توشیمیتسو موتگی وزیر امور خارجه ژاپن با شیخ جراح جابر الاحمد الصباح همتای کویتی خود که به این کشور سفر کرده است، در توکیو دیدار و گفتگو کرد؛ دیداری که در آن موضوعات امنیت منطقه و تأمین انرژی در صدر دستور کار قرار داشت.

موتگی اعلام کرد که ژاپن بازگشایی هرچه سریع‌تر تنگه هرمز و سپس ازسرگیری مذاکرات میان آمریکا و ایران برای دستیابی به توافق نهایی و فوری را حائز اهمیت می‌داند.

وزرای امور خارجه دو کشور بر اهمیت تضمین آزادی و ایمنی کشتیرانی در این تنگه توافق کردند.