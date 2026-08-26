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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۱۱

اجرای ۳۰۱۷ پروژه گردشگری با ۱۳۰۰ همت سرمایه‌گذاری

اجرای ۳۰۱۷ پروژه گردشگری با ۱۳۰۰ همت سرمایه‌گذاری

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌ فرهنگی، از اجرای ۳۰۱۷ پروژه گردشگری با سرمایه‌گذاری ۱۳۰۰ همت در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر شالبافیان، در برنامه تلویزیونی میز اقتصاد اظهار کرد: در حال حاضر ۳۰۱۷ پروژه گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری ۱۳۰۰ همت در کشور در حال اجراست که تمام این سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.

وی افزود: بر اساس مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم، ۵۰۰ هتل به تعداد هتل‌های کشور اضافه خواهد شد.

توسعه گردشگری آبی و دریایی

شالبافیان با اشاره به ضرورت حرکت به سمت گردشگری موضوع‌محور گفت: توسعه گردشگری آبی و دریایی می‌تواند جذابیت‌های متمایزی برای گردشگران داخلی و خارجی ایجاد کند. در این مسیر همکاری با سازمان منابع طبیعی و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در مناطق جنگلی و طبیعی مورد توجه است.

وی ادامه داد: تصویب آیین‌نامه تقویت بخش دولتی و خصوصی و تسهیل واردات تجهیزات تخصصی گردشگری از جمله شناورهای تفریحی و ابزارهای گردشگری آبی، از جمله اقدامات حمایتی برای سرمایه‌گذاران است.

کاهش بروکراسی سرمایه‌گذاری

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، پیچیدگی‌های اداری را یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران دانست و گفت: تلاش می‌شود زمان استعلامات از دستگاه‌های دولتی کاهش یابد و مسیر شفاف‌تری برای ورود سرمایه به حوزه گردشگری ایجاد شود.

شالبافیان همچنین از شناسایی ۵۰ بسته آماده واگذاری خبر داد و گفت: تمامی مجوزهای لازم در این بسته‌ها پیش‌بینی شده و سرمایه‌گذار با انعقاد قرارداد می‌تواند فعالیت خود را آغاز کند.

وی با اشاره به ظرفیت مناطق مرزی غربی و جنوبی کشور افزود: نزدیکی این مناطق به کشورهای همسایه، به‌ویژه عراق، فرصت مناسبی برای جذب گردشگران و توسعه جاذبه‌های گردشگری آبی و فرهنگی فراهم کرده است.

توجه به مناطق کم‌برخوردار

شالبافیان در ادامه بر کاهش شکاف میان مناطق برخوردار و غیر برخوردار در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی تأکید کرد و گفت: تلاش می‌شود تفاوت موجود در زیرساخت‌ها، تسهیلات و خدمات رفاهی میان مناطق مختلف کشور کاهش یابد.

کد مطلب 6928910

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