به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر شالبافیان، در برنامه تلویزیونی میز اقتصاد اظهار کرد: در حال حاضر ۳۰۱۷ پروژه گردشگری با حجم سرمایهگذاری ۱۳۰۰ همت در کشور در حال اجراست که تمام این سرمایهگذاریها توسط بخش خصوصی انجام میشود.
وی افزود: بر اساس مشوقهای پیشبینیشده در ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم، ۵۰۰ هتل به تعداد هتلهای کشور اضافه خواهد شد.
توسعه گردشگری آبی و دریایی
شالبافیان با اشاره به ضرورت حرکت به سمت گردشگری موضوعمحور گفت: توسعه گردشگری آبی و دریایی میتواند جذابیتهای متمایزی برای گردشگران داخلی و خارجی ایجاد کند. در این مسیر همکاری با سازمان منابع طبیعی و رعایت ملاحظات زیستمحیطی در مناطق جنگلی و طبیعی مورد توجه است.
وی ادامه داد: تصویب آییننامه تقویت بخش دولتی و خصوصی و تسهیل واردات تجهیزات تخصصی گردشگری از جمله شناورهای تفریحی و ابزارهای گردشگری آبی، از جمله اقدامات حمایتی برای سرمایهگذاران است.
کاهش بروکراسی سرمایهگذاری
رئیس مرکز سرمایهگذاری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، پیچیدگیهای اداری را یکی از دغدغههای اصلی سرمایهگذاران دانست و گفت: تلاش میشود زمان استعلامات از دستگاههای دولتی کاهش یابد و مسیر شفافتری برای ورود سرمایه به حوزه گردشگری ایجاد شود.
شالبافیان همچنین از شناسایی ۵۰ بسته آماده واگذاری خبر داد و گفت: تمامی مجوزهای لازم در این بستهها پیشبینی شده و سرمایهگذار با انعقاد قرارداد میتواند فعالیت خود را آغاز کند.
وی با اشاره به ظرفیت مناطق مرزی غربی و جنوبی کشور افزود: نزدیکی این مناطق به کشورهای همسایه، بهویژه عراق، فرصت مناسبی برای جذب گردشگران و توسعه جاذبههای گردشگری آبی و فرهنگی فراهم کرده است.
توجه به مناطق کمبرخوردار
شالبافیان در ادامه بر کاهش شکاف میان مناطق برخوردار و غیر برخوردار در حوزه گردشگری و صنایعدستی تأکید کرد و گفت: تلاش میشود تفاوت موجود در زیرساختها، تسهیلات و خدمات رفاهی میان مناطق مختلف کشور کاهش یابد.
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