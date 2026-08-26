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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۲۶

محسن زاده: پرونده پروژه‌های نیمه‌تمام راهداری در استان مرکزی بسته شد

محسن زاده: پرونده پروژه‌های نیمه‌تمام راهداری در استان مرکزی بسته شد

ساوه- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: با بهره‌برداری از تقاطع غیرهمسطح محورقدیم ساوه–همدان با اعتبار۷۵ میلیارد تومان،پرونده طرح‌های نیمه‌تمام راهداری در این استان بسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله محسن‌زاده عصر چهارشنبه در آیین بهره‌برداری از تقاطع غیرهمسطح جاده قدیم ساوه–همدان، همگرایی ارکان مدیریتی استان مرکزی را پیشران توسعه زیرساخت‌ها دانست و افزود: همراهی استاندار مرکزی، فرمانداران، مدیران استانی و مجمع نمایندگان موجب شد اعتبارات حوزه راهداری این استان افزایش چشمگیری داشته باشد و طرح‌های شاخص به سرانجام برسد.

وی با اشاره به رشد ۱۰۰ درصدی اعتبارات راهداری استان مرکزی در سال گذشته افزود: این افزایش منابع و مدیریت بهینه اعتبارات، بستر اجرای طرح‌های متعدد عمرانی را در شهرستان‌ها و به‌ویژه مناطق روستایی هموار ساخت به‌گونه‌ای که در روستاهایی که سال‌ها با معضل مسیر دسترسی مواجه بودند، عملیات آسفالت و بهسازی به ثمر نشست و رضایت‌مندی عمومی را به همراه داشت.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی تصریح کرد: با تدابیر و پشتیبانی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، پروژه‌های نیمه‌تمام این استان تعیین‌تکلیف شد و اکنون در حوزه احداث و توسعه راهداری، پروژه راکد و بر زمین مانده‌ای در مرکزی نداریم.

محسن‌زاده، اجرای تقاطع غیرهمسطح جاده قدیم ساوه–همدان را پاسخی به مطالبات دیرین مردم منطقه خواند و بیان کرد: این طرح راهبردی با صرف اعتباری بالغ بر ۷۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید که نقشی کلیدی در ارتقای ایمنی عبور و مرور و حذف یکی از نقاط پرحادثه استان ایفا می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه استان مرکزی در شاخص رفع نقاط حادثه‌خیز به جایگاه مطلوبی دست یافته است، گفت: این اقدامات به‌صورت مستمر و با هماهنگی دقیق با پلیس راه دنبال می‌شود تا ایمنی پایدار در شریان‌های ارتباطی این استان حاکم گردد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی از استمرار پرقدرت «نهضت آسفالت» در سال جاری خبر داد و گفت: با پشتیبانی مسئولان و تأمین مصالح و امکانات لازم، ارتقای کیفی رویه آسفالت در تمامی محورهای مواصلاتی این استان تداوم می‌یابد تا جاده‌ها به شرایط استاندارد و شایسته مردم برسند.

محسن‌زاده هوشمندسازی شبکه راه‌ها را دیگر دستاورد شاخص استان برشمرد و تأکید کرد: با حمایت‌های سازمان متبوع، پوشش دوربین‌های نظارت تصویری و سامانه‌های پایش و ثبت تخلفات در محورهای استان مرکزی به‌صورت کامل توسعه یافته و به حداکثر بهره‌وری رسیده است.

وی بیان کرد: وحدت، هم‌افزایی و تشریک مساعی میان مدیران ارشد استان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجموعه وزارت راه و شهرسازی، کلید اصلی پیشبرد این طرح‌ها بوده است و استمرار این پیوند منسجم، ضامن توسعه متوازن زیرساخت‌های جاده‌ای و ارتقای سطح خدمت‌رسانی به مردم استان مرکزی خواهد بود.

کد مطلب 6928917

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