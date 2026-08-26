به گزارش خبرنگار مهر، روحالله محسنزاده عصر چهارشنبه در آیین بهرهبرداری از تقاطع غیرهمسطح جاده قدیم ساوه–همدان، همگرایی ارکان مدیریتی استان مرکزی را پیشران توسعه زیرساختها دانست و افزود: همراهی استاندار مرکزی، فرمانداران، مدیران استانی و مجمع نمایندگان موجب شد اعتبارات حوزه راهداری این استان افزایش چشمگیری داشته باشد و طرحهای شاخص به سرانجام برسد.
وی با اشاره به رشد ۱۰۰ درصدی اعتبارات راهداری استان مرکزی در سال گذشته افزود: این افزایش منابع و مدیریت بهینه اعتبارات، بستر اجرای طرحهای متعدد عمرانی را در شهرستانها و بهویژه مناطق روستایی هموار ساخت بهگونهای که در روستاهایی که سالها با معضل مسیر دسترسی مواجه بودند، عملیات آسفالت و بهسازی به ثمر نشست و رضایتمندی عمومی را به همراه داشت.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی تصریح کرد: با تدابیر و پشتیبانی سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور، پروژههای نیمهتمام این استان تعیینتکلیف شد و اکنون در حوزه احداث و توسعه راهداری، پروژه راکد و بر زمین ماندهای در مرکزی نداریم.
محسنزاده، اجرای تقاطع غیرهمسطح جاده قدیم ساوه–همدان را پاسخی به مطالبات دیرین مردم منطقه خواند و بیان کرد: این طرح راهبردی با صرف اعتباری بالغ بر ۷۵ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید که نقشی کلیدی در ارتقای ایمنی عبور و مرور و حذف یکی از نقاط پرحادثه استان ایفا میکند.
وی با تأکید بر اینکه استان مرکزی در شاخص رفع نقاط حادثهخیز به جایگاه مطلوبی دست یافته است، گفت: این اقدامات بهصورت مستمر و با هماهنگی دقیق با پلیس راه دنبال میشود تا ایمنی پایدار در شریانهای ارتباطی این استان حاکم گردد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی از استمرار پرقدرت «نهضت آسفالت» در سال جاری خبر داد و گفت: با پشتیبانی مسئولان و تأمین مصالح و امکانات لازم، ارتقای کیفی رویه آسفالت در تمامی محورهای مواصلاتی این استان تداوم مییابد تا جادهها به شرایط استاندارد و شایسته مردم برسند.
محسنزاده هوشمندسازی شبکه راهها را دیگر دستاورد شاخص استان برشمرد و تأکید کرد: با حمایتهای سازمان متبوع، پوشش دوربینهای نظارت تصویری و سامانههای پایش و ثبت تخلفات در محورهای استان مرکزی بهصورت کامل توسعه یافته و به حداکثر بهرهوری رسیده است.
وی بیان کرد: وحدت، همافزایی و تشریک مساعی میان مدیران ارشد استان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجموعه وزارت راه و شهرسازی، کلید اصلی پیشبرد این طرحها بوده است و استمرار این پیوند منسجم، ضامن توسعه متوازن زیرساختهای جادهای و ارتقای سطح خدمترسانی به مردم استان مرکزی خواهد بود.
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