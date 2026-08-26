به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه و همزمان با برنامههای هفته دولت، عملیات اجرایی پروژه ساماندهی ورودی و خروجی شهر پاتاوه در شهرستان دنا با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئولان استانی و شهرستانی کلنگزنی شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد در این رابطه گفت: برای اجرای این طرح ۳۷۱ میلیارد ریال اعتبار پیشبینی شده است.
حمید پیمانجو افزود: طرح ساماندهی ورودی و خروجی پاتاوه شامل تعریض و ساماندهی بلوار اصلی، تعریض ابنیه فنی، اجرای روشنایی و روکش آسفالت است.
وی تاکید کرد: اجرای این پروژه با هدف ارتقای ایمنی تردد، بهبود وضعیت ورودی و خروجی شهر، افزایش کیفیت مسیر ارتباطی و ساماندهی سیمای محور اصلی پاتاوه انجام میشود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: این پروژه یکی از هفت طرح افتتاحی و کلنگزنی این اداره کل در شهرستان دنا است که مجموع اعتبار آنها به ۲ هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال میرسد.
وی گفت: این طرحها در راستای توسعه و ایمنسازی محورهای مواصلاتی، بهسازی راهها و ارتقای زیرساختهای حملونقل شهرستان دنا اجرا میشوند.
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