به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه و همزمان با برنامه‌های هفته دولت، عملیات اجرایی پروژه ساماندهی ورودی و خروجی شهر پاتاوه در شهرستان دنا با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئولان استانی و شهرستانی کلنگ‌زنی شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد در این رابطه گفت: برای اجرای این طرح ۳۷۱ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است.

حمید پیمانجو افزود: طرح ساماندهی ورودی و خروجی پاتاوه شامل تعریض و ساماندهی بلوار اصلی، تعریض ابنیه فنی، اجرای روشنایی و روکش آسفالت است.

وی تاکید کرد: اجرای این پروژه با هدف ارتقای ایمنی تردد، بهبود وضعیت ورودی و خروجی شهر، افزایش کیفیت مسیر ارتباطی و ساماندهی سیمای محور اصلی پاتاوه انجام می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: این پروژه یکی از هفت طرح افتتاحی و کلنگ‌زنی این اداره کل در شهرستان دنا است که مجموع اعتبار آنها به ۲ هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال می‌رسد.

وی گفت: این طرح‌ها در راستای توسعه و ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی، بهسازی راه‌ها و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهرستان دنا اجرا می‌شوند.