سبزی: تکمیل محورهای مواصلاتی ساوه و زرندیه نیازمند توجه ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد سبزی عصر چهارشنبه در آیین بهره‌برداری از تقاطع غیرهمسطح جاده قدیم ساوه–همدان، با اشاره به بهره‌برداری از تقاطع غیرهمسطح جاده قدیم ساوه–همدان افزود: اجرای این پروژه اقدام بسیار مهمی بود، چراکه این محدوده پیش از این یکی از نقاط حادثه‌خیز و محل وقوع تصادفات شدید بود و با اجرای طرح جدید، ایمنی تردد در منطقه افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: این محور علاوه بر تردد خودروها، مسیر دسترسی روستاهای اطراف نیز محسوب می‌شود و اجرای پروژه می‌تواند نقش مهمی در تسهیل رفت‌وآمد مردم منطقه داشته باشد.

حجت الاسلام سبزی با اشاره به مطالبات مردم در حوزه راه گفت: انتظار داریم با حمایت وزارت راه و شهرسازی، اجرای پروژه‌های راهسازی در شهرستان‌های ساوه و زرندیه با سرعت بیشتری دنبال شود.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس افزود: جاده‌های امام‌آباد، یل‌آباد و محورهایی که بخشی از عملیات آسفالت آنها انجام شده، نیازمند تکمیل هستند و جاده قدیم سلفچگان به‌ویژه محدوده تا قلعه‌چای نیز به دلیل شرایط نامناسب و خطرات موجود، نیازمند تعریض و ایمن‌سازی است.

حجت الاسلام سبزی همچنین به وضعیت جاده خشکرود و جاده قدیم تهران در محدوده زاویه اشاره کرد و گفت: بخشی از مسیر جاده قدیم تهران به آزادراه تبدیل شده و عملیات بخش‌هایی نیز انجام شده است، اما ادامه مسیر از زرندیه تا مامونیه همچنان نیازمند روکش و بهسازی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوزه مسکن اظهار کرد: شهرستان ساوه با توجه به جمعیت و تعداد متقاضیان، به‌ویژه در حوزه قانون جوانی جمعیت، نیازمند توجه بیشتری است.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس گفت: در قانون جوانی جمعیت، برای واگذاری زمین سقف مشخصی برای هزینه زمین تعیین شده است، اما با توجه به افزایش قیمت‌ها، لازم است این مبالغ به‌روزرسانی شود تا فشار مالی کمتری به متقاضیان وارد شود.

حجت الاسلام سبزی افزود: در حوزه نهضت ملی مسکن نیز باید با جدیت بیشتری عمل شود تا متقاضیان بتوانند هرچه سریع‌تر صاحب خانه شوند و امکان ساخت مسکن در شهرها و روستاها برای آنان فراهم شود.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و جنگی کشور گفت: مردم استان مرکزی با وجود مشکلات اقتصادی و شرایط دشوار، همچنان با صبوری و تاب‌آوری در کنار مسئولان هستند و پیشرفت پروژه‌های عمرانی را مشاهده می‌کنند.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس گفت: امید است با استفاده از ظرفیت‌های کشور، روند حل مشکلات مردم شتاب بیشتری بگیرد و پروژه‌های عمرانی و زیرساختی با جدیت ادامه یابد.